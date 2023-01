SAPETE A CHI APPARTENGONO QUELLE LABBRA CARNOSE E LA FLUENTE CHIOMA DORATA? COTANTA GRAZIA ARRIVA DAL GELO DELLA SCANDINAVIA. IL SUO NOME MANDA IN ESTASI MOLTI UOMINI E LE SUE PERFORMANCE RIESCONO A SCALDARE I CUORI DI MIGLIAIA DI SUOI DEVOTI FAN - SE AVETE INTUITO DI CHI SI TRATTA, FERMATEVI: POTRESTE ESSERE IN ERRORE...

Estratto dell'articolo di www.vanityfair.irt

[…] Nell’intervista di copertina, un dialogo fatto di sogni, obiettivi, progetti, Haaland non nasconde il desiderio di regalare finalmente la Champions League al Manchester City: […] «Se tutto andrà come deve andare, il mio obiettivo è vincere la Champions League».

Un legame, quello con Manchester City, che potrebbe essere definito di famiglia, visto che in passato anche il padre Alfie ha giocato nella squadra: «giocare nella stessa squadra di mio papà è qualcosa di speciale» dice, ma a proposito delle sue speranze di aiutare la Norvegia a qualificarsi per la Coppa del Mondo racconta: «La mia è una nazione piccola, di dimensioni ridotte: 5,5 milioni di abitanti, se non di meno. Pertanto, non siamo tra le grandi. […]» afferma. «La qualificazione ai mondiali del 2026 è il mio obiettivo principale. […]».

[…] «Odio lo stress e cerco di non subirne gli effetti. La meditazione serve proprio ad allontanare ogni pensiero snervante. Dipende dal singolo individuo, ma per me ha sempre funzionato alla grande».

