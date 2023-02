SERVIRANNO OTTOMANE PER TENERLO A BADA! ZANIOLO SE NE VA IN TURCHIA. NELLE PROSSIME ORE IL VOLO PER ISTANBUL E LA FIRMA COL GALATASARAY. LA ROMA INCASSERA’ 20 MILIONI PIU’ BONUS (L’ACCORDO PREVEDE ANCHE UNA CLAUSOLA RESCISSORIA DA 35 MILIONI) - ZANIOLO FORMERA’ UNA COPPIA CON ICARDI DESTINATA A FAR SFRACELLI SOPRATTUTTO FUORI DAL CAMPO (ATTENZIONE AI PARCHI DI ISTANBUL)

Emanuele Zotti per gazzetta.it

L’addio alla Roma e alla Serie A adesso è davvero imminente. Nicoló Zaniolo è pronto a diventare un nuovo giocatore del Galatasaray e, già nelle prossime ore, il classe ‘99 dovrebbe partire per Istanbul dove firmerà un contratto che lo legherà al club turco per i prossimi 4 anni (l’accordo prevede anche una clausola rescissoria da 35 milioni). Già oggi dunque l’attaccante è atteso in Turchia per svolgere le visite mediche.

La prova di come la trattativa sia alle battute conclusive arriva da una storia Instagram pubblicata questa mattina da Francesca Costa, la madre del giocatore. Nel video compare l’interno di una macchina che viaggia in autostrada - direzione Milano e, nel riflesso del finestrino, è possibile scorgere chiaramente il calciatore. Il ragazzo e la sua famiglia infatti voleranno a Istanbul con un volo messo a disposizione dal Galatasaray, subito dopo aver ricevuto l’ok a partire dalla Roma. I club stanno limando gli ultimi dettagli (a Trigoria incasseranno circa 20 milioni più bonus). Se tutto dovesse andare per il verso giusto, per Zaniolo - già da stasera - la Roma si trasformerebbe in un ricordo del passato.

