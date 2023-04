SVIPPATI NEL PALLONE - PER QUALI SQUADRE ITALIANE TIFANO I VIP STRANIERI? - RIHANNA AMA LA JUVE, SPIKE LEE SEGUE L'INTER PERCHÉ ADORAVA RONALDO IL FENOMENO E I COLORI NERAZZURRI ("I PIÙ ELEGANTI NEL CALCIO") - NOVAK DJOKOVIC È TIFOSO MILANISTA, RUSSELL CROWE È DELLA LAZIO, MENTRE TRA I "LUPACCHIOTTI" C'È TIMOTHEE CHALAMET, MATT DAMON E WILL SMITH (ANCHE KIM KARDASHIAN È STATA AVVISTATA CON LA MAGLIA DELLA ROMA) - IL CASO DI EMILY RATAJKOWSKI "OCCASIONALE"…

spike lee 2

Estratto dell'articolo di Andrea Sereni per www.corriere.it

Passioni nate per caso o tramandate, legate a qualche giocatore in particolare o a eventi: ecco attori, sportivi, cantanti stranieri che tifano tra le altre per Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio […]

SPIKE LEE-INTER

Spike Lee, […] è tifoso dell’Inter. Perché? Adorava Ronaldo, il Fenomeno, e ritiene i colori nerazzurri «i più eleganti del calcio». Ha avuto anche l’abbonamento a San Siro, tra il 2004 e il 2006. Al punto che Moratti, un giorno, gli regalò la maglia di Adriano.

novak djokovic. 2

NOVAK DJOKOVIC-MILAN

[…]Novak Djokovic, […]è un tifoso del Milan. Lo è diventato anche grazie alla moglie, Jelena Ristic, che ha studiato a Milano. Novak la raggiungeva spesso, e così si è appassionato ai colori rossoneri. […]Inoltre, è grande amico di Ibrahimovic.

russell crowe

RUSSELL CROWE-LAZIO

[…]Russell Crowe ama la città di Roma. […] Quando nel maggio del 2000 Crowe atterra a Roma per presentare il film, la Lazio stava per vincere lo scudetto: così si appassionò ai colori biancocelesti. Nel 2018, a un evento di beneficenza, Totti gli regalò una maglia della Roma. Crowe la accettò con una premessa: «In realtà sono della Lazio, ma per uno scopo benefico posso anche tenere in mano una maglietta della Roma».

timothee chalamet jose mourinho

MATT DAMON, WILL SMITH E TIMOTHÈE CHALAMET-ROMA

Dalla Lazio alla Roma, restando sempre a Hollywood. In Italia per girare «Chiamami col tuo nome», l’attore statunitense Timothèe Chalamet ha fatto amicizia con alcuni tifosi romanisti. Così si è appassionato ai colori giallorossi, tanto da andare a vedere la squadra di Mourinho all’Olimpico e festeggiare sui social la vittoria della Conference League dello scorso anno. Altri due attori romanisti. Will Smith lo ha rivelato nel 2016, quando è stato in Italia per promuovere il film «Suicide Squad». Come lui Matt Damon.

emily ratajkowski

EMILY RATAJKOWSKI-ROMA

Ancora Roma, una tifosa speciale. È Emily Ratajkowski, che posa su Instagram nel 2018 con una maglia giallorossa col numero 10, con tanto di «Daje Roma» a corredo dell’immagine.

NICO ROSBERG E SEBASTIAN VETTEL-NAPOLI

Un tifoso del Napoli inaspettato. Parliamo di Nico Rosberg, ex pilota e campione del mondo di Formula 1. Il finlandese nell’estate del 2014 è stato al San Paolo per la partita tra gli azzurri e il Psg, manifestando la sua fede calcistica. Sempre in Formula 1, anche Sebastian Vettel rivelò qualche anno fa la sua passione per Napoli […] Anche Robert Del Naja, frontman dei Massive Attack, tifa Napoli: «Ero allo stadio nella partita contro il Cittadella. Il mio eroe è Toledo», raccontò il cantante.

rihanna

RIHANNA-JUVENTUS

Passiamo alla Juventus, che tra i suoi tifosi stranieri vanta una certa Rihanna. La popstar americana nel novembre del 2019 è stata ospite del club bianconero allo Stadium. Scarpa con tacco, rigorosamente bianca e nera, la cantante seguì in tribuna la partita contro l’Atletico Madrid, in posa con una maglia con dietro la scritta «Riri» e il numero 20.

matt damon 2

matt damon 1 nico rosberg kim kardashian timothee chalamet

will smith emily ratajkowski novak djokovic. 1 russel crowe spike lee 1 novak djokovic. 3 emily ratajkowski