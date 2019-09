TOTTI A TUTTO CAMPO: "RAZZISMO? DA 30 ANNI NEL CALCIO SENTO GLI STESSI DISCORSI. METTIAMO REGOLE PRECISE. SENZA CAMBIAMENTI NON RIUSCIREMO A PRENDERE QUEI POCHI DEMENTI CHE FANNO SEMPRE LE STESSE COSE" - POI PARLA DELLA ROMA (“E’ DA PRIMI 4 POSTI”), PROMUOVE VERETOUT E MKHITARYAN, SCHERZA SUL FUTURO (“POTREI FARE LO STEWARD”) – IL VIDEO STRACULT SUL CAMPO DI PADEL CON GLI AVVERSARI CHE LO SFOTTONO: “E’ COTTO…” - VIDEO

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

1. TOTTI, MAGIE ANCHE A PADDLE - VIDEO

2. TOTTI

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

totti padel

"Sono 30 anni che sono nel calcio e si dicono sempre le stesse cose. O ci sono regole ben precise o cambiamenti non ce ne saranno e non si riuscirà a prendere quei pochi dementi che fanno sempre le stesse cose". Francesco Totti, ai microfoni di Sky, torna sul tema razzismo e come il suo ex compagno ed amico Dzeko chiede interventi diretti e precisi. Frasi sintetiche, quelle dell’ex capitano della Roma, che poi torna su argomenti che più gli piacciono: “Un po' tutti ci auguravamo che arrivasse la prima vittoria, non riuscirci dopo tre giornate significava l’inizio di una mini-crisi. Dopo questa bella prestazione e questa bella vittoria sono state rimesse le cose in chiaro”.

Totti promuove anche i nuovi acquisti, due in particolare: “Ho sempre detto che Veretout e Mkhitaryan sono due pedine fondamentali per il gioco di Fonseca e daranno un forte contributo". A domanda sulla Lazio, guidata dal suo amico Inzaghi, Totti quasi non risponde: “Simone è un amico ma non gli do consigli altrimenti dicono che sono della Lazio. Saprà lui come gestire la situazione per risollevarsi".

