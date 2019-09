11 set 2019 18:03

VALE, DACCI UN PASSAGGIO! ROSSI PORTA PER LA PRIMA VOLTA UNA MOTOGP IN GIRO PER STRADA. IL ‘DOTTORE’ HA INFATTI HA REALIZZATO UN SUO VECCHIO SOGNO: RAGGIUNGERE LA PISTA DI MISANO IN SELLA ALLA SUA MOTO DA GARA PARTENDO DA CASA SUA, A TAVULLIA, NEL PESARESE (QUANDO ERA BAMBINO AL CIRCUITO DI MISANO CI ANDAVA IN SCOOTER) - VIDEO DA IMPAZZIRE