Da gazzetta.it
L'ex allenatore, intervenuto al Bilbao International Football Summit, ha ricordato Carlos Secretário, suo terzino ai tempi del Real Madrid, per spiegare il peso della "camiseta blanca".
VE LO RICORDATE? HA GIOCATO COME TERZINO NEL REAL DI CAPELLO. OGGI DON FABIO LO HA CITATO PER SPIEGARE IL PESO DELLA 'CAMISETA BLANCA': "IN ALLENAMENTO E CON LA NAZIONALE ANDAVA BENE. APPENA ENTRAVA IN CAMPO CON IL REAL SI CAGAVA SOTTO. NON POTEVA GIOCARE. UN DISASTRO”. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO-
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L'ex allenatore, intervenuto al Bilbao International Football Summit, ha ricordato Carlos Secretário, suo terzino ai tempi del Real Madrid, per spiegare il peso della "camiseta blanca".
GONG! TINA CIPOLLARI CONTRO GEMMA GALGANI: "QUESTE DONNE DI 70 ANNI POSSONO ANCHE METTERSI IN GIOCO MA CON CLASSE! A QUEST’ETÀ LA MAGGIOR PARTE DELLE DONNE SONO MAMME, NONNE… COME SE IO VEDESSI MIA MADRE CHE SI METTE IL REGGICALZE! C'È UNA DIGNITÀ, C'È UN DECORO. UNA DONNA CHE SI METTE IN QUESTE CONDIZIONI NON È UNA COSA ELEGANTE!". MA GEMMA REAGISCE MALISSIMO
VOLANO STRACCI TRA I GRILLINI ROMANI SULLA MANIFESTAZIONE CONTRO I VITALIZI. LA TAVERNA PRETENDE DI CHIUDERE IL PALCO E FARE LA STAR E CRIMI CHE SI FA GIRARE LE BALLE – MENTRE FIORAMONTI, NASCOSTO IN UN BAR DIETRO FONTANA DI TREVI, DUE GIORNI FA INCONTRAVA IL GRILLINO PAOLO LATTANZIO. STA PREPARANDO IL PARTITO DI CONTE PER UN EVENTUALE SOSTEGNO CON FORZA ITALIA LADDOVE RENZI DECIDESSE DI FAR SALTARE IL BANCO? AH, SAPERLO..
''HUAWEI È CRIMINALITÀ ORGANIZZATA''. ENNESIMA BOTTA AMERICANA AL COLOSSO CINESE: IL PROCURATORE FEDERALE DI BROOKLYN L'ACCUSA DI 'RACKETEERING' PER AVER RUBATO SEGRETI COMMERCIALI AMERICANI - IL TUTTO MENTRE LA FRANCIA (DOPO REGNO UNITO E GERMANIA) HA APERTO AI CINESI SUL 5G, FACENDO IRRITARE GLI USA - HUAWEI NEGA INTANTO DI AVERE ''BACKDOOR'', PORTE SUL RETRO, PER LASCIARE CHE IL GOVERNO CINESE INFILTRI LE RETI DEGLI ALTRI PAESI
SARA’ L’ANNO BUONO? L’ULTIMO TITOLO PILOTI IN CASA FERRARI RISALE AL 2007. LECLERC AVEVA 10 ANNI. A REGGIO EMILIA, LA PRIMA VOLTA LONTANO DA MARANELLO, PRESENTATA LA NUOVA FERRARI SF 1000: LE NOVITA' – LEO TURRINI TWEET: “NON VORREI CHE LE PRESTAZIONI SUPER DI LECLERC CI COSTRINGESSERO A CAMBIARE IL NOME DI VETTEL DA SEB A SOB. CHI E’ LA PRIMA GUIDA? E’ COME CHIEDERE A DAZN SE IL LEADER E’ PARDO O DILETTA LEOTTA”
CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA
UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI, SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA
NON TI CAGO PROPRIO – NON FATE DIVENTARE LA STIPSI UN’OSSESSIONE: VI DOVETE PREOCCUPARE SOLO SE ANDATE AL BAGNO MENO DI 3 VOLTE A SETTIMANA – IN CASO, RIVOLGETEVI A UN MEDICO CHE, ESCLUSA LA PRESENZA DI ALTRE PATOLOGIE, VI DARÀ LA RICETTA MAGICA PER L’INTESTINO PIGRO: LA GIUSTA ALIMENTAZIONE RICCA DI FIBRE, CONDITA CON ACQUA E SPORT - OCCHIO AI LASSATIVI: QUALI USARE SENZA ESAGERARE..