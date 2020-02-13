VE LO RICORDATE? HA GIOCATO COME TERZINO NEL REAL DI CAPELLO. OGGI DON FABIO LO HA CITATO PER SPIEGARE IL PESO DELLA 'CAMISETA BLANCA': "IN ALLENAMENTO E CON LA NAZIONALE ANDAVA BENE. APPENA ENTRAVA IN CAMPO CON IL REAL SI CAGAVA SOTTO. NON POTEVA GIOCARE. UN DISASTRO”. DI CHI SI TRATTA? - VIDEO

-

Condividi questo articolo

Da gazzetta.it

 

secretario secretario

L'ex allenatore, intervenuto al Bilbao International Football Summit, ha ricordato Carlos Secretário, suo terzino ai tempi del Real Madrid, per spiegare il peso della "camiseta blanca".

fabio capello fabio capello

secretario secretario secretario secretario

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALISSIMO VIANELLO – ALTRO CHE SANREMO! EDOARDO VIANELLO INTAVOLA UN FESTIVALINO ALL’AMATRICIANA AL RISTORANTE “VALENTINE” DELL’HOTEL VALADIER E RIUNISCE GLI AMICI PIÙ CARI PER UNA SERATA RIBATTEZZATA “LIVE - NON È VIANELLO” - E SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DALLA SCARPA: “SIAMO STATI IO E CALIFANO A FARE LA FORTUNA DEI RICCHI E POVERI, MA SONO STATI IRRICONOSCENTI E NON CI HANNO MAI NOMINATI” – C’ERANO PIPPO BAUDO, GIANCARLO MAGALLI E LA STATUARIA VITTORIA SCHISANO COME VALLETTA

viaggi

UN TUFFO DA 600 MILIONI - BILL GATES COMMISSIONA LA COSTRUZIONE DEL PRIMO SUPERYACHT A IDROGENO AL MONDO. LUNGO 112 METRI,  SI MUOVE GRAZIE ALL'ACQUA, CON UN SISTEMA CHE SFRUTTA L’IDROGENO LIQUEFATTO, STOCCATO NELLA STIVA A -253 GRADI IN DUE SERBATOI SIGILLATI DA 28 TONNELLATE L’UNO. UN’AUTONOMIA DI OLTRE SEIMILA KM, DISPONE DI CINQUE PONTI PER 14 OSPITI E 31 MEMBRI DELL'EQUIPAGGIO. NON MANCANO UNA PALESTRA, UN SALONE DI BELLEZZA, LA SALA CINEMA, IL CENTRO MASSAGGI E UNA PISCINA A CASCATA

salute