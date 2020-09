VETTEL SPY – "LIBERO" LA BUTTA LI’: “CERTO FA STRANO CHE UN EX FERRARISTA ABBIA GIÀ FIRMATO PER UNA SCUDERIA CHE HA I MOTORI TEDESCHI DEI PRINCIPALI RIVALI DELLA ROSSA E CHE VADA A GUIDARE UNA VETTURA COL NOME DELL'AUTO PREFERITA DALLA SPIA 007 JAMES BOND (ASTON MARTIN). A PENSAR MALE, DICEVA QUALCUNO, SI FA PECCATO, MA SPESSO SI INDOVINA…”

Da liberoquotidiano.it

vettel

"Il vantaggio che ha Mercedes ci sarà anche negli anni a venire, ma è una sfida entusiasmante per me. Voglio gareggiare per le prime posizioni e non lottare in fondo. E questo team vuole crescere"

Certo fa strano che un ex ferarrista come Vettel, che deve comunque completare la stagione con Maranello, abbia già firmato per una squadra che ha i motori tedeschi dei principali rivali della Rossa è che vada a guidare una vettura col nome dell'auto preferita dalla spia 007 James Bond (Aston Martin). A pensar male, diceva qualcuno, si fa peccato, ma spesso si indovina...

aston martin james bond vettel stroll vettel james bond no time to die 6 vettel