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VIDEO-FLASH! VOLETE SAPERE L’ULTIMA VOLTA IN CUI NEDVED SI E’ UBRIACATO? CON IL “SOMBRERO” DI CAFU NEL DERBY LAZIO-ROMA DEL 2000 – IL TERZINO GIALLOROSSO SCHERZO’ L’ALLORA CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO CON UNA SERIE DI PALLONETTI – VIDEO-
TRE GIORNI DI ODIA E DISTRUGGI - WOODSTOCK '99 DOVEVA ESSERE LA CELEBRAZIONE DEL RADUNO HIPPY CHE HA SEGNATO GLI ANNI '60, MA SI È TRASFORMATO IN UN INCUBO DI RABBIA, VIOLENZA, STUPRI, ASSALTI AL PALCO, RISSE - AL POSTO DEI PRATI DI BETHEL, UN'EX BASE MILITARE - A PEGGIORARE LA SITUAZIONE BOTTIGLIE D'ACQUA VENDUTE A 8 DOLLARI, LA SECURITY INESISTENTE, SERVIZI SANITARI INSUFFICIENTI PER I 400MILA SPETTATORI - LA TERRIFICANTE DOCU-SERIE SU NETFLIX - VIDEO
DAGOREPORT! - PERCHÉ LE DIATRIBE TRA GIORGIA E MATTEO SU CHI SARÀ PREMIER SONO SOLO LOGORROICA FUFFA CHE FA GIRARE I CABASISI ALLA MUMMIA SICULA – CONTANO I VOTI: LA DRAGHETTA CE LA FA SE ALMENO UNO DEI DUE (LEGA E/O FORZA ITALIA) NON FA COMPLETAMENTE FLOP E TIENE (TIPO LEGA INTORNO AL 14% O FORZA ITALIA INTORNO AL 7/8, IPOTESI ENTRAMBE DIFFICILI SOPRATUTTO PER LA LEGA CHE VIAGGIA INTORNO ALL’11). MA I GUAI ARRIVERANNO ANCHE NEI CASO CHE IL TRUCE ARRIVI AL 15% E IL BANANA AL 10 - LE VARIABILI SONO TANTE MA TUTTE SPINGONO CONTRO MELONI PREMIER E L’INSEDIAMENTO DI UN GOVERNO DI SALUTE PUBBLICA O, MEGLIO, DI EMERGENZA NAZIONALE…
UNA FLEBILE FIAMMELLA – DOPO MESI DI OSTRUZIONISMO, LA GERMANIA SI DICE PRONTA A DISCUTERE DI UN TETTO AL PREZZO DEL GAS PROPOSTO DAL GOVERNO DRAGHI – DA PALAZZO CHIGI RESTANO CAUTI, ANCHE PERCHÉ RIMANE LA NETTA OPPOSIZIONE DELL'OLANDA, CHE DALL'AUMENTO VERTIGINOSO DEL PREZZO DEL METANO CI STA GUADAGNANDO ALLA GRANDE – IL BANCO DI PROVA SARÀ IL VERTICE DI MINISTRI DELL'ENERGIA EUROPEI CONVOCATO IL 9 SETTEMBRE
MILLE PILLOLE BLU - NEL 2021 NESSUNA REGIONE ITALIANA HA CONSUMATO VIAGRA COME LA CAMPANIA, CHE TROMBINO DI PIU’ O CHE CE L’ABBIANO MENO DURO? FATTO STA CHE OGNI MILLE ABITANTI 7,3 PRENDONO IL PILLOLOZZO BLU PER ESSERE PIU’ PRESTANTI SOTTO LE COPERTE – LA TOSCANA E’ LA REGIONE PIU’ DEPRESSA D’ITALIA, 83 PERSONE SU MILLE PRENDONO IL LORO XANAX QUOTIDIANO - IL RAPPORTO OSMED SULL'USO E ABUSO DEI MEDICINALI IN ITALIA - VIDEO
È CECO MA QUANDO SI TRATTA DI FREGNA CI VEDE BENISSIMO - NEDVED MEJO DI SANNA MARIN! SUL WEB GIRANO I VIDEO DELLE SCATENATE SERATE DEL VICEPRESIDENTE DELLA JUVENTUS - IN UNO SI VEDE CHE BALLA CON TRE RAGAZZE MENTRE PALPA IL SENO DI UNA DI LORO: "GUARDA CHE POPPE CHE C'HA" - NEL SECONDO, VIENE IMMORTALATO UN UOMO DI SPALLE, CHE SOMIGLIA MOLTO ALL'EX CALCIATORE, MENTRE BARCOLLA PER STRADA - COME MAI DI COLPO ARRIVANO 2 VIDEO CHE SPUTTANANO NEDVED? C'E' LA "MANINA" DI QUALCUNO PER FARLO FUORI DALLA "GIUVE"'? - VIDEO
CAFONAL FIGARO (DI QUALITA’, DI QUALITA’)! - “AH, CHE BEL VIVERE, CHE BEL PIACERE”, IL TRAVOLGENTE "BARBIERE" ROSSINIANO FIRMATO DA MAURIZIO MARIANI IN MODALITA' HOLLYWOOD (CON TANTO DI SPOGLIARELLO) CONQUISTA ANCORA CARACALLA (NEL 2014, LA PRIMA) - L'ORCHESTRAZIONE "PUNK" DI STEFANO MONTANARI HA DIVERTITO IL MINISTRO PATRIZIO BIANCHI, L’AD RAI FUORTES, ROBERTA CARLOTTO, DIANA DEL BUFALO FINO ALLA REGISTA VALENTINA CARRASCO... – VIDEO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”