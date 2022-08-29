VIDEO-FLASH! VOLETE SAPERE L’ULTIMA VOLTA IN CUI NEDVED SI E’ UBRIACATO? CON IL “SOMBRERO” DI CAFU NEL DERBY LAZIO-ROMA DEL 2000 – IL TERZINO GIALLOROSSO SCHERZO’ L’ALLORA CENTROCAMPISTA DELLA LAZIO CON UNA SERIE DI PALLONETTI – VIDEO

-

Condividi questo articolo


cafu 15 cafu 15 cafu 1 cafu 1 CAFU NEDVED CAFU NEDVED CAFU NEDVED 4 CAFU NEDVED 4

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

DAGOREPORT! - PERCHÉ LE DIATRIBE TRA GIORGIA E MATTEO SU CHI SARÀ PREMIER SONO SOLO LOGORROICA FUFFA CHE FA GIRARE I CABASISI ALLA MUMMIA SICULA – CONTANO I VOTI: LA DRAGHETTA CE LA FA SE ALMENO UNO DEI DUE (LEGA E/O FORZA ITALIA) NON FA COMPLETAMENTE FLOP E TIENE (TIPO LEGA INTORNO AL 14% O FORZA ITALIA INTORNO AL 7/8, IPOTESI ENTRAMBE DIFFICILI SOPRATUTTO PER LA LEGA CHE VIAGGIA INTORNO ALL’11). MA I GUAI ARRIVERANNO ANCHE NEI CASO CHE IL TRUCE ARRIVI AL 15% E IL BANANA AL 10 - LE VARIABILI SONO TANTE MA TUTTE SPINGONO CONTRO MELONI PREMIER E L’INSEDIAMENTO DI UN GOVERNO DI SALUTE PUBBLICA O, MEGLIO, DI EMERGENZA NAZIONALE…

business

cronache

sport

È CECO MA QUANDO SI TRATTA DI FREGNA CI VEDE BENISSIMO - NEDVED MEJO DI SANNA MARIN! SUL WEB GIRANO I VIDEO DELLE SCATENATE SERATE DEL VICEPRESIDENTE DELLA JUVENTUS - IN UNO SI VEDE CHE BALLA CON TRE RAGAZZE MENTRE PALPA IL SENO DI UNA DI LORO: "GUARDA CHE POPPE CHE C'HA" - NEL SECONDO, VIENE IMMORTALATO UN UOMO DI SPALLE, CHE SOMIGLIA MOLTO ALL'EX CALCIATORE, MENTRE BARCOLLA PER STRADA - COME MAI DI COLPO ARRIVANO 2 VIDEO CHE SPUTTANANO NEDVED? C'E' LA "MANINA" DI QUALCUNO PER FARLO FUORI DALLA "GIUVE"'? - VIDEO

cafonal

viaggi

salute

“L'ITALIA È STATO IL PRIMO PAESE AL MONDO A INTRODURRE GLI ANTINFIAMMATORI NELLA CURA CONTRO IL COVID” – GIUSEPPE REMUZZI, DIRETTORE DELL'ISTITUTO MARIO NEGRI, TRA GLI AUTORI DELLO STUDIO DI “LANCET”, SMONTA I NO-VAX E DIFENDE ROBERTO SPERANZA: “NON C'ERA EVIDENZA CHE QUALCOS'ALTRO FUNZIONASSE QUANDO SONO STATI PUBBLICATI I PRIMI RISULTATI. IL VACCINO RESTA IL PIÙ GRANDE MIRACOLO CHE LA MEDICINA MODERNA HA MESSO A DISPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE. SE NON CI SONO SINTOMI NON BISOGNA FARE NULLA. SE CI SONO...”