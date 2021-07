ZIBI’ BONIEK MEGLIO DEL MAGO OTELMA! LA PROFEZIA DEL "BELLO DI NOTTE" A MATTARELLA: "L'ITALIA VINCE AI RIGORI E DONNARUMMA NE PARA DUE” - IL VICEPRESIDENTE UEFA RACCONTA CHE IL CAPO DELLO STATO GLI HA CHIESTO QUANDO GLI AZZURRI ERANO IN SVANTAGGIO UN PRONOSTICO. “ERA UN PO’ PREOCCUPATO. GLI HO RISPOSTO: TRANQUILLO PRESIDENTE, SEGNIAMO L’UNO A UNO E POI NON SUCCEDE PIÙ NIENTE..” - BONIEK SI È DETTO FAVOREVOLMENTE SORPRESO DELLA PROFONDA CONOSCENZA DEL CALCIO DI MATTARELLA.

DA tuttomercatoweb.com

Dalle colonne del Corriere della Sera in edicola stamani emerge un curioso retroscena legato al trionfo dell'Italia a Wembley. Sugli spalti, accanto a Mattarella, sedeva Zbigniw Boniek, oggi vicepresidente della UEFA. Mattarella - racconta il quotidiano - ha chiesto all'ex stella di Juve e Roma un pronostico quando la partita volgeva al brutto. "Era un po’ preoccupato - ha raccontato lo stesso Boniek -, sembrava quasi che volesse essere rassicurato.

L’Italia era in svantaggio, si è voltato verso di me: signor Boniek, come finisce? Gli ho risposto: tranquillo Presidente, segniamo l’uno a uno e poi non succede più niente, andiamo ai rigori". E dopo i rigori? Ha domandato un paio di minuti più tardi il Capo dello Stato: "A quel punto mi sono buttato: non sono certo che vinciamo, ma di sicuro Donnarumma ne para due. È andata proprio così, perché un tiro degli inglesi è finito contro il palo", ha concluso Boniek, che si è detto favorevolmente sorpreso della profonda conoscenza del calcio di Mattarella.

