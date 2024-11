UN ALTRO MORSO DI BANANA - QUESTO TELEFONO DECORATO CON UNA BANANA ATTACCATA CON DEL NASTRO ADESIVO ALLA CORNETTA HA ISPIRATO “COMEDIAN”, L’OPERA DA 1 MILIONE DI DOLLARI DI MAURIZIO CATTELAN? - NEL 2017, DUE ANNI PRIMA DI “COMEDIAN”, GIROVAGANDO TRA I CORRIDOI DEL NADA, CHE METTE IN SCENA GIOVANI ARTISTI DURANTE MIAMI ART BASEL, CATTELAN SI FERMÒ ALL'INTERNO DELLO STAND CHE ESPONEVA “NOT TO BE TITLED” DI MICHAEL LINARES, UN VECCHIO TELEFONO CON UNA BANANA…

Comedian banana di Maurizio Cattelan

La scorsa settimana, la famigerata banana di Maurizio Cattelan, ‘’Comedian’’ (2019), è tornata alla ribalta: arriverà all'asta a fine novembre da Sotheby's con la notevole stima di 1 milione di dollari. (Nel 2019, quando l'opera ha messo in subbuglio i media mainstream, è stata venduta ad Art Basel Miami Beach per 120.000 dollari dallo stand di Perrotin.)

Dopo che ‘’Comedian’’ fece scalpore su tutti i giornali, un artista di nome Joe Morford affermò di aver realizzato una versione dell'opera nel 2001 e portò Cattelan in tribunale per violazione del copyright. Sebbene il giudice abbia riconosciuto una "sostanziale somiglianza" tra i due pezzi, ha stabilito che era "insufficiente per supportare una conclusione di copia legale".

maurizio cattelan

Il giudice ha anche osservato che Morford aveva mostrato l'opera solo brevemente in un video di YouTube del 2008 e poi in un paio di post di Facebook diversi anni dopo, quindi c'erano pochissime possibilità che Cattelan avesse visto la sua opera.

Non sono un giudice, ma sono un pettegolo. E dai pettegolezzi che ho sentito, c'è un'altra opera estremamente simile che Cattelan ha quasi certamente visto due anni prima di presentare Comedian .

Not to Be Titled, 2017, di Michael Linares

Nel 2017, Cattelan stava girovagando tra i corridoi del NADA (New Art Dealers Alliance), mostra che mette in scena giovani artisti durante Miami Art Basel, e si è fermato all'interno dello stand della Galería Agustina Ferreyra di Città del Messico, che esponeva Not to Be Titled, 2017 di Michael Linares, un vecchio telefono con… una banana attaccata con del nastro adesivo alla cornetta.

"Non ricordo di aver parlato molto del lavoro con lui", mi ha detto Ferreyra, aggiungendo: "Abbiamo fatto qualche battuta, gli è piaciuto molto". L'artista ha acquistato un altro pezzo dallo stand.

Il lavoro di Linares è attualmente conservato nell'ufficio di NADA . La direttrice di NADA, Heather Hubbs, mi ha detto: "Abbiamo sostituito temporaneamente la banana con una di plastica, che richiede un po' meno manutenzione".

Non è stato possibile contattare Cattelan per un commento.

opera di Joe Morford e banana di maurizio cattelan

A quale cifra verrà venduto Comedian a fine novembre da Sotheby's? Fai le tue scommesse ora. E ricorda: ci sono altri modi per spendere quei soldi.

