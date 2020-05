RAFFAELLO EROTICO STOMP – FACEVA “SANTI” DI COGNOME E, ALLA SUA MORTE, SI PARLO’ DI LUI COME DI UN SANTO, “UN NUOVO CRISTO”. MA IL DIVINO PITTORE AVEVA PASSATO GLI ULTIMI ANNI DELLA SUA VITA TRA MODELLE, AMANTI E CORTIGIANE NELLA ROMA LUSSURIOSA DI PAPA LEONE X. E DIPINGEVA TETTE, VULVE E PERSINO CAZZI ALLE PARETI. VASARI SCRISSE: “CORREVA SEMPRE AI SERVIZI DELLE DONNE”. IL ROMANZO DI PIERLUIGI PANZA

Stanno per ripartire le iniziative per il Cinquecentenario dalla morte di Raffaello: le Scuderie del Quirinale riapriranno la mostra sul pittore di Urbino che chiuderà ben oltre il previsto del 2 giugno. Anche il Vaticano si attrezza in vista del 18 maggio con nuovi orari di apertura. E da oggi Mondadori manda nelle riaperte librerie la sua prima uscita post lockdown: “Un amore di Raffaello” del critico d’arte Pierluigi Panza.

E’ un romanzo sugli anni passati da Raffaello con la leggendaria Fornarina, che al secolo farebbe Margherita Luti, figlia del fornaio di Trastevere, entrata in convento dopo la morte del pittore: e questo è un documento certo. Ma cosa passò quegli anni il divino Raffaello che, fin dalla sua morte (Venerdì Santo del 1520), fu ritenuto quasi un santo, un “nuovo Cristo”?

I documenti diretti sulla sua vita dell’artista sono relativamente pochi e raccolti dallo scomparso studioso John Sherman, e sono insufficienti a una ricostruzione. Panza, allora, parte dall’assunto di Vasari (“Era Rafaello persona molto amorosa et affezionata alle donne, e di continuo presto a i servigi loro”) e ricostruisce l’altro Raffaello sulle basi di a quadri, affreschi, lettere e delle fonti dell’epoca, collocandolo negli ambienti da lui frequentati, facendogli vivere ciò che lì si viveva.

Ed ecco, allora, l’altro Raffaello. Conosce la Fornarina quando ha giù firmato un contratto di matrimonio con la nipote del cardinale Dovizi da Bibbiena, il numero 1 del Vaticano. Ma non ha molta voglia di sposarla, piuttosto ha voglia di far festa con le modelle, si inventa di tutto per evitare le nozze: è anche pronto all’acquisto della porpora cardinalizia! Porta le amanti ai carnevali, minuziosamente descritti, e alle feste dove si recita una commedia del cardinale Bibbiena stesso, “La Calandra”, nella quale si invita “gli uomini a farsi donna”.

In quel mondo passano tutte le cortigiane: la Divina Imperia, dipinta come “Galatea” da Raffaello, Giulia la Bella (Giulia Farnese) amante di mezzo papato e dipinta nella “Dama con il liocorno” e poi ci sono la Ferrarese e “Matrema-non-vuole”, che sarebbe Mamma-non-vuole: Lucrezia Corgnati, la più contesa che usa stratagemmi per far alzare il prezzo. Molte prestano il volto alle Madonne. Vannozza Caetani, invecchiata, gestisce le locande intorno a Campo dei Fiori nel cui retrobottega si concedono le “prostitute a candela”, le cosiddette Fiammette: stavano con il cliente il tempo necessario a una candela per spegnersi.

Raffaello e la sua bottega di una cinquantina di artisti e artigiani frequenta anche questa Roma. E quando il banchiere Agostino Chigi lo obbliga a dipingere la Loggia di Amore e Psiche alla Farnesina in onore della sua ultima amante veneziana, che diventerà sua moglie (Francesca Ordeaschi), chiama Giovanni da Udine, si montano i cavalletti e si vede la Francesca nuda da sotto, un Mercurio con il piccolo membro pendulo, una melanzana a forma di grosso membro che penetra un molle fico tagliato, una zucca aperta in due…

Presto, la morte se li prenderà tutti (Sifilide? Avvelenamento? Febbri?), ma questo modo di fare non certo un caso a bottega. Due tra gli allievi di Raffaello, Giulio Romano e Marcantonio Raimondi, incideranno una serie di stampe chiamate “I modi” che sono un autentico kamasutra e serviranno in più edizioni per illustrare i “Sonetti lussuriosi” dell’Aretino.

