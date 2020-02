TUTTI IN GITA AL MCDONALD'S SOTTO CASA - IL CORONAVIRUS RISCHIA DI FERMARE ANCHE LE GITE SCOLASTICHE ALL'ESTERO: PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI È IL MOMENTO DI PRENOTARE, E NON È IL CONTAGIO A FAR PAURA MA I DISAGI IN AEROPORTO: BASTA CHE UNO STUDENTE IN PARTENZA (O AL RITORNO) ABBIA LA FEBBRE E L'INTERO GRUPPO POTREBBE ESSERE BLOCCATO PER CONTROLLI E QUARANTENE - IL MINISTERO DELLA SALUTE A BREVE DARA' INDICAZIONI