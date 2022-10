26 ott 2022 17:28

ALT! ANCHE LIEVI DISTURBI DELLA TIROIDE SONO UN FATTORE DI RISCHIO PER IL CUORE - LO STUDIO PUBBLICATO SULLA RIVISTA SCIENTIFICA "FRONTIERS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE" RIVELA COME L'IPO E IPERTIROIDISMO POSSONO AUMENTARE IL RISCHIO DI MORTE DOVUTA A PROBLEMI CARDIOVASCOLARI - MA NON VI PREOCCUPATE: QUESTI RISULTATI APRONO LA STRADA A UNA "STRATEGIA PREVENTIVA PERSONALIZZATA"