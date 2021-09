BOLLETTINIAMOCI! - TUTTI GLI INDICATORI DEI CONTAGI SONO IN CALO SU BASE SETTIMANALE: OGGI 5.117 NUOVI CASI E 67 DECESSI, CON 306.267 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALL’1,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 81,6 MILIONI, CON PIÙ DI 40,4 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (74,92% DELLA POPOLAZIONE OVER 12).

Paola Caruso per www.corriere.it

bollettino 16 settembre 2021

Sono 5.117 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 4.830). Sale così ad almeno 4.623.155 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e bollettiniamoci - morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 67 (ieri sono stati 73), per un totale di 130.167 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.376.646 e 7.193 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 8.606). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 116.342, pari a -2.145 rispetto a ieri (-3.853 il giorno prima).

Tamponi

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 306.267, ovvero 11.399 in meno rispetto a ieri quando erano stati 317.666. Mentre il tasso di positività è 1,7% (l’approssimazione di 1,67%); ieri era 1,5%.

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri. Dal confronto con lo scorso giovedì (9 settembre) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +5.522 casi con un tasso di positività dell’1,9%, si vede ancora un miglioramento: infatti oggi ci sono meno nuove infezioni del 9 settembre.

CORONAVIRUS - PAZIENTE IN TERAPIA INTENSIVA CON IL RESPIRATORE

Il trend rimane in discesa lenta. Ora tutti gli indicatori sono in calo su base settimanale (8-14 settembre), come evidenzia il monitoraggio indipendente di Fondazione Gimbe: -14,7% i nuovi casi rispetto alla settimana precedente, -6,7% i decessi, -3,3% i ricoveri e -1,6% le terapie intensive. In ospedale ci sono «quasi esclusivamente persone non vaccinate», sottolinea il report.

Il sistema sanitario

Diminuiscono le degenze di ogni area, per il terzo giorno consecutivo. Un buon segnale. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono -... (ieri -37), per un totale di 4.018 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -9 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri -14), portando il totale dei malati più gravi a 531, con 30 ingressi in rianimazione (ieri 32).

I vaccinati

VACCINI GIOVANI

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 81,6 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono oltre 40,4 milioni (74,92% della popolazione over 12).