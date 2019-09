5 set 2019 17:45

LA PIPI' TI SALVERÀ (DAL CANCRO) - IN FUTURO BASTERÀ UN TEST DELLE URINE PER DIAGNOSTICARE UN CANCRO AL COLON – LA RICERCA CHE POTREBBE AUMENTARE LA SOPRAVVIVENZA AI TUMORI È STATA PUBBLICATA DA “NATURE NANOTECHNOLOGY”: PER ORA È STATA SPERIMENTATA SOLO SU 28 TOPI, MA I RISULTATI SONO INCORAGGIANTI – VIDEO