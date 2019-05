AMARO CARIGE – IL FONDO INTERBANCARIO DÀ IL VIA LIBERA ALLA CONVERSIONE DEL BOND IN NUOVE AZIONI: IL FONDO AMERICANO BLACKROCK SARÀ IL PRIMO AZIONISTA CON UNA QUOTA SUPERIORE AL 50%, MENTRE LE BANCHE ITALIANE ARRIVERANNO AL 40-43% – C’È TEMPO FINO AL 17 MAGGIO PER PRESENTARE L’OFFERTA VINCOLANTE, MA SERVE L’OK DELLA FAMIGLIA MALACALZA

Massimo Minella per “la Repubblica”

vittorio malacalza

Via libera del Fondo interbancario alla conversione del bond in nuove azioni gli americani avranno la maggioranza, ma serve l' ok dei Malacalza genova Il salvataggio di Carige, commissariata da Bce a inizio anno, si fa sempre più vicino e il paracadute offerto alla banca dei liguri è quello messo a punto dal colosso mondiale della gestione del risparmio, l' americana BlackRock, e dallo Schema Volontario del Fondo Interbancario, che ha già salvato una prima volta Carige, sottoscrivendo un prestito subordinato da 318 milioni, e che ora si prepara a replicare, convertendo in capitale il suo bond (313,2 milioni, il massimo possibile).

carige

Un passaggio fondamentale in questa direzione viene compiuto proprio dal consiglio di gestione dello Schema del Fondo, riunito a Milano per benedire l' accordo con BlackRock, che nell' operazione interverrà tramite fondi specializzati in " situazioni complesse" quale quella di una banca che si appresta a vivere il suo quarto aumento di capitale in sei anni, dopo aver già bruciato i primi tre per oltre due miliardi di euro.

blackrock 3

«Abbiamo approvato il nostro intervento secondo lo schema concordato con Blackrock e convocato l' assemblea per il 14 a Roma » annuncia il presidente del Fondo, Salvatore Maccarone, ricordando poi il ruolo di « soggetto imprenditore » di BlackRock e confermando il rafforzamento dell' aumento di capitale, che i commissari della banca avevano indicato in 630 milioni.

Si crescerà adesso, e in maniera sensibile, fino a 720 milioni, anche se non è affatto da escludere che si possa salire ulteriormente.

BANCA CARIGE

Alla fine, comunque, BlackRock sarà il primo azionista, con una quota superiore al 50% e potrà nominare l' ad, mentre il Fondo arriverà al 40-43%. L' aumento dovrebbe essere blindato, secondo quanto prevederebbe uno schema in tre mosse che sempre Maccarone svela al termine del consiglio: « La prima parte andrà a servizio della conversione integrale dei bond, per la parte convertibile, quindi per circa 313 milioni - spiega - la seconda riservata a Blackrock di ammontare ancora non determinato e la terza riservata ai soci della banca, con l' impegno che tutto l' inoptato sarà sottoscritto dal gruppo americano. Quindi c' è la garanzia di copertura dell' intero capitale».

blackrock 4

Per presentare l' offerta vincolante c' è tempo fino al 17 maggio ed è probabile che si aspetterà fino a quella data per procedere con l' ufficialità. L' intesa fra il gigante americano e le banche sembra comunque mettere al riparo un' operazione che deve però ancora passare dall' assemblea dei soci. Per il sigillo, insomma, serve il gradimento dell' attuale primo azionista, la famiglia Malacalza, che in Carige in questi anni, per salvarla dal crac, ha investito 423 milioni e che non sembra avere alcuna intenzione di uscire di scena.

BANCA CESARE PONTI CARIGE

Prima di presentarsi davanti ai soci per chiedere il via libera all' aumento e all' accordo sulla nuova governance, bisognerà quindi trovare un' intesa con i Malacalza, per evitare di ripetere l' infortunio dello scorso dicembre, quando la loro astensione fece cadere l' aumento da 400 milioni. In attesa che il piano si definisca, i sindacati incontrano i commissari di Carige, dopo le indiscrezioni sul peso dei tagli imposta dalla cura BlackRock: duemila esuberi.

blackrock 2

«Ci hanno ribadito quello che ci avevano illustrato il 27 febbraio, mantenendo fede a quel piano industriale: non ci saranno esuberi, ma saranno le stesse uscite già individuati in quel contesto ( mille volontarie ndr) » spiega a fine incontro Giuseppe Del Vecchio, della segreteria nazionale Uilca.