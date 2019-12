ANVEDI COME BALLA FERDINANDO – SALZANO SARÀ ANCHE L’UOMO PIÙ POTENTE DELLA MUSICA ITALIANA, MA I SUOI AFFARI NON BRILLANO – “CTS EVENTIM”, LA SOCIETÀ TEDESCA CHE CONTROLLA DI FATTO TUTTO IL MERCATO DEGLI EVENTI RICREATIVI (ORGANIZZAZIONE, PROMOTING E BIGLIETTI) E CHE CONTROLLA AL 60% LA SUA FRIENDS & PARTNERS, HA CHIUSO IL BILANCIO CON RICAVI PER 37,5 MILIONI MA CON UN ROSSO DI…

Da www.andreagiacobino.com

ferdinando salzano

Sarà anche il più potente tycoon della musica italiana, ma gli affari di Ferdinando Salzano, recentemente finito sotto inchiesta dalla procura di Padova per violenza privata, dopo essere stato condannato a un anno e sei mesi per omicidio in seguito al crollo del palco di Laura Pausini a Reggio Calabria, non brillano. Il principale business di Salzano, infatti, è quello che lo vede socio e tra l’altro di minoranza al 40% tramite la sua Habita srl, della Friends & Partners il cui controllo è invece col 60% della Cts Eventim.

CTS EVENTIM

Questa è una società tedesca, quotata, attiva nel mercato degli eventi ricreativi, sia di biglietteria che di intrattenimento dal vivo, con sede a Brema: tramite le sue controllate offre servizi di biglietteria in numerosi paesi europei e in Italia gestisce la piattaforma TicketOne. La società è nata a fine del 2017, quindi quello dello scorso anno è il primo bilancio significativo chiuso sì con ricavi per 37,5 milioni ma co un rosso di un milione.

FERDINANDO SALZANO E ROSSELLA BARATTOLO

L’attivo di 75,8 milioni è rappresentato da 35,2 milioni di avviamento, crediti per quasi 11 milioni e liquidità per 22 milioni. Nel dettaglio Friends & Partners è nata quando ha comprato la F&V, agenzia di promozione artistica di Salzano che a sua volta aveva rilevato la Vivoconcerti dell’altro noto promoter italiano Clemente Zard, poi soggetta a fusione inversa. Salzano è consigliere di Friends & Partners che è presieduta da Klaus Peter Schulenberg, ceo di Cts Eventim, mentre l’amministratore delegato è Barbara Zaggia.

ligabue ferdinando salzano e barbara zaggia

Tramite la sua Habita, Salzano poi detiene il 50% di Arena Campovolo la cui altra metà è di Claudio Maioli, manager del rocker Luciano Ligabue. Poche settimane fa, poi, Salzano ha girato a Habita, incassando 15,5 milioni, il 100% della Mercalli srl, che possiede il palazzo nell’omonima strada milanese ove ha sede la Friends & Partners.

ferdinando salzano IL MATRIMONIO DI FERDINANDO SALZANO - CLAUDIO BAGLIONI ligabue ferdinando salzano e barbara zaggia samuele bersani ferdinando salzano e barbara zaggia ferdinando salzano e barbara zaggia ferdinando salzano Beppe Caschetto - Ferdinando Salzano - Rossella Barattolo MARIO ORFEO FERDINANDO SALZANO