ARRIVANO I NUOVI IPHONE! - È UFFICIALE: IL 10 SETTEMBRE APPLE PRESENTA LA NUOVA VERSIONE DEL SUO SMARTPHONE E DEGLI APPLE WATCH - NELL’INVITO ARRIVATO AI MEDIA DI TUTTO IL MONDO RISPUNTA LA MELA MULTICOLORE, COME IL LOGO APPLE DEGLI INIZI - LE INDISCREZIONI: CI SARANNO TRE SENSORI FOTOGRAFICI, UNA SUPER-BATTERIA E… – VIDEO: COME SONO CAMBIATI GLI IPHONE DAL 2007 A OGGI

IPHONE, DALL'EDGE ALL'XS, COME E' CAMBIATO NEGLI ANNI LO SMARTPHONE DI APPLE

Bruno Ruffilli per www.lastampa.it

È ufficiale: il 10 settembre Apple presenterà i prossimi modelli di iPhone. Dopo le anticipazioni contenute nell’ultima beta di iOS 13 oggi è arrivato l’invito di Apple a una selezionata cerchia di media di tutto il mondo.

L’invito mostra una mela multicolore, un po’ come il logo Apple di molti anni fa, e uno dei rumor circolati negli ultimi mesi parlava proprio di questo: un ritorno al vecchio simbolo, dopo anni di dittatura monocromatica. Il testo dell’invito gioca sull’assonanza tra “innovation” e “invitation”, che in italiano si perde. “By invitation only” significa “solo su invito”, ma il testo recita: “By innovation only”. Come per gli ultimi due modelli di iPhone, l’evento si svolgerà allo Steve Jobs Theater nell’Apple Park di Cupertino.

Per il resto, non si aspettano grandi novità dagli attesi tre nuovi modelli di iPhone 11. Certamente avranno un nuovo comparto fotografico, con tre sensori almeno per il modello top, e un nuovo colore, probabilmente una sfumatura scura di verde.

Tra le anticipazioni circolate di recente, si parla anche di una batteria che sul modello di punta Max potrebbe arrivare a 3969mAh, contro i 3174mAh dall'iPhone XS Max del 2018. Tra le caratteristiche invariate ci sono il jack/caricabatterie per cuffie Lightning (quindi senza USB-C come si era letto in un primo momento) e le stesse opzioni di archiviazione da 64GB, 256GB e 512GB dei precedenti modelli iPhone XS e XS Max. Non ci sarà il caricabatterie super veloce, ma il solito modello da 5W. Dovrebbe scomparire poi il supporto alla tecnologia 3D Touch, e forse ci sarà qualche miglioramento nel riconoscimento facciale. Gli analisti si aspettano invece notevoli cambiamenti nell'edizione del 2020, che dovrebbe includere funzionalità legate al 5G.

Come sempre, con il nuovo iPhone, arriverà anche un Apple Watch rinnovato. Un sito ha scoperto le immagini mostrate al momento dell’impostazione di Apple Watch che descrivono due nuove finiture, in ceramica e titanio. Apple ha realizzato orologi in ceramica in passato, ma non ha offerto una serie 4 in ceramica, e il titanio è un materiale inedito per la cassa di Apple Watch.

Apple non ha utilizzato il titanio in nessuno dei suoi prodotti recenti, tranne che per la Apple Card appena rilasciata. Non è chiaro se l'acciaio inossidabile sarà sostituito dal titanio, o sarà una variante aggiunta a quelle attuali. Con ogni probabilità, la versione in alluminio continuerà ad esistere per la fascia di prezzo più bassa. E non è nemmeno chiaro se la circuitazione di Apple Watch rimarrà la stessa o se potremo parlare di una nuova generazione – la quinta – dello smartwatch di Cupertino.

