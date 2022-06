TERREMOTO IN VISTA AL “CORRIERE”? SE IL PROSSIMO 25 LUGLIO LA CORTE SUPREMA DI NEW YORK DOVESSE DARE RAGIONE A BLACKSTONE, NELLA SUA CAUSA DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSA CONTRO RCS, IL FONDO USA POTREBBE CHIEDERE L’OMOLOGAZIONE DELLA SENTENZA IN ITALIA PER INCASSARE I 600 MILIONI DI DOLLARI RICHIESTI IN PARTI UGUALI A RCS E A CAIRO - LA STRATEGIA LEGALE IDEATA DALL’AVVOCATO SERGIO EREDE E’ AFFOSSATA, CAIRO POTREBBE ESSERE COSTRETTO A UNA TRANSAZIONE E SI RISCHIA UN RIBALTAMENTO NEGLI ATTUALI ASSETTI DEL “CORRIERE”