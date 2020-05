DUE SPETTRI SI AGGIRANO PER L’EUROPA: LA PATRIMONIALE E PIKETTY! – ANCHE IN FRANCIA C’È GRANDE DIBATTITO SULL'EVENTUALITÀ DI INTRODURRE UNA TASSA CHE COLPISCA IL RISPARMIO PRIVATO. E SUBITO RICICCIA L’ECONOMISTA-SCRITTORE: “POTREBBE PORTARE PIÙ DI 10 MILIARDI DI EURO, ABBASTANZA PER INVESTIRE IN SETTORI CHIAVE, CREARE POSTI DI LAVORO E COLMARE LE LACUNE”

Articolo di “Libération” – dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

Una nuova tassa patrimoniale potrebbe portare più di 10 miliardi di euro all'anno, secondo le stime dell'economista, scrive Liberation. Abbastanza per investire in settori chiave (salute, innovazione, ambiente), creare posti di lavoro e colmare le lacune. Il piano da 500 miliardi annunciato lunedì da Macron e Merkel è un buon inizio, ma è ben lungi dall'essere sufficiente. Per affrontare la crisi Covid, dobbiamo ripristinare l'imposta sul patrimonio, crearne una nuova versione.

Il debito e la valuta giocheranno un ruolo fondamentale nei prossimi anni, ma non sarà sufficiente. Far credere che nessuno dovrà pagare nulla a causa di questa crisi non convince nessuno e suscita ancora una volta sospetti. Tuttavia, la detenzione di attività è un indicatore della capacità di contribuire agli oneri pubblici, almeno quanto il reddito, soprattutto in tempi di crisi.

È quindi necessario ora pianificare il ripristino dell'imposta sul patrimonio in una forma rinnovata, con un controllo fiscale più rigoroso e dichiarazioni pre-compilate. In concreto, le informazioni sui portafogli finanziari devono essere trasmesse automaticamente dalle banche francesi e straniere alle autorità fiscali. L'imposta sul patrimonio potrebbe portare più di 10 miliardi di euro all'anno.

Sarà inoltre necessario ridurre l'imposta sugli immobili per tutti coloro che cercano di accedere alla proprietà. Se si possiede un appartamento o una casa del valore di 300.000 euro, ma con un mutuo di 290.000 euro, si paga la stessa imposta sugli immobili di una persona che non ha un mutuo e che avrebbe un portafoglio finanziario di 3 milioni di euro. Nessun ragionamento economico, nessun principio di giustizia può giustificare un sistema così arcaico. Alla fine, l'imposta sul patrimonio e l'imposta sulla proprietà dovrebbero essere avvicinate per formare un'unica imposta progressiva sul patrimonio netto, che potrebbe rendere possibile il finanziamento di un'eredità minima per tutti.

Il dibattito sulla tassa patrimoniale sta ricominciando a riprendere in Francia grazie alla crisi Covid, mentre a livello internazionale l'argomento è sul tavolo da tempo. Infatti, e in Francia se ne parla troppo poco. La tassa patrimoniale sta facendo un grande ritorno nei dibattiti pubblici in Germania, dove SPD e Die Linke ne fanno un elemento programmatico essenziale. Negli Stati Uniti l'idea è diventata molto popolare, anche tra l'elettorato repubblicano. Questo era il caso prima della crisi di Covid, e si rafforzerà nella prossima campagna, dove Joe Biden cercherà di accogliere alcune delle proposte di giustizia fiscale ed economica (cancellazione del debito, moratoria sull'affitto) avanzate da Bernie Sanders e Elizabeth Warren. L'abolizione dell'imposta sul patrimonio da parte della Francia nel 2017 è stata assolutamente inopportuna. Attenendosi alle sue posizioni, l'attuale governo sta sprecando molto tempo prezioso, che potrebbe essere utilizzato per pensare a cosa fare dopo.

