15 apr 2022 16:05

“LO STIPENDIO DI TAVARES È SCIOCCANTE E ECCESSIVO” - ANCHE EMMANUEL MACRON SI ACCODA ALLA SCIA DI POLEMICHE PER LA RETRIBUZIONE DEL CEO DI STELLANTIS DA 19 MILIONI DI EURO: “DOBBIAMO LOTTARE IN EUROPA PERCHÉ NON CI SIANO REMUNERAZIONE CHE POSSANO ESSERE INGIUSTIFICATE, ALTRIMENTI LA SOCIETÀ ESPLODERÀ”. LO PENSA DAVVERO O È SOLO UN MODO PER PARARE I COLPI A SINISTRA IN VISTA DEL BALLOTTAGGIO PER LE PRESIDENZIALI? IL PRESIDENTE FRANCESE DEVE RACCATTARE QUALCHE CONSENSO TRA GLI ELETTORI DI MELENCHON, ALTRIMENTI DOVRÀ LASCIARE L’ELISEO A MARINE LE PEN