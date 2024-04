2 apr 2024 08:09

MUSK ATTACK! – STARLINK PRESENTA UN RECLAMO ALL’AGCOM E AL MINISTERO DELL’INDUSTRIA CONTRO TIM: “OSTACOLA IL LANCIO DI INTERNET AD ALTA VELOCITÀ IN ITALIA” – SECONDO LA SOCIETÀ, FONDATA DA ELON MUSK, TELECOM NON CONDIVIDEREBBE I DATI DELLO SPETTRO, PER EVITARE INTERFERENZE DI FREQUENZA, COME IMPORREBBE LA LEGGE – STARLINK MINACCIA DI SPOSTARE GLI INVESTIMENTI FUORI DALL’ITALIA E TIM REPLICA: "RICOSTRUZIONE PARZIALE CHE NON TIENE CONTO DELLE INTERLOCUZIONI IN ATTO" - COME MAI QUESTO ATTACCO, DA PARTE DELL’IMPRENDITORE PREFERITO DA GIORGIA MELONI, NEL BEL MEZZO DELLA PARTITA SULLA RETE TIM? SOLO UNA COINCIDENZA?