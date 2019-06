NON CHIAMATELO IPOD – APPLE HA PRESENTATO LA NUOVA VERSIONE DEL LETTORE MUSICALE, MA NON PENSATE CHE SERVA SOLO AD ASCOLTARE LA MUSICA – IN PRATICA HA LA POTENZA DI CALCOLO DI UN IPHONE 7 E PUÒ FARE TUTTO QUELLO CHE FA UNO SMARTPHONE (CON FACE TIME E IMESSAGE, ANCHE TELEFONARE), MA COSTA UN QUARTO – LA STRATEGIA È ACCALAPPIARE CHI NON PUÒ PERMETTERSI UN IPHONE E FARLO ENTRARE NELL’ECOSISTEMA APPLE…

Ernesto Assante per “Affari & Finanza - la Repubblica”

il nuovo ipod

Dopo 4 anni la Mela ha deciso di rimettere sul mercato il lettore musicale che ora è diventato un vero "entertainment device" E ra il 2007 dodici anni fa, quando Steve Jobs annunciava la nascita del device portatile più rivoluzionario dell' epoca, l' iPod, un lettore di file musicali che di li a poco avrebbe aperto la strada all' iPhone.

Da allora l' iPod ha seguito il destino della musica digitale e dell' evoluzione della tecnologia portatile, cambiando sei versioni in dieci anni, diventando più grande e più piccolo a seconda dei modelli, trionfando nel mercato e poi ridimensionando, con l' arrivo degli smartphone, il suo spazio.

il nuovo ipod 3

Dopo quattro anni di assenza (l' ultimo modello, l' iPod Touch, con chip A8 e 128GB di memoria, risale al 2015), a sorpresa l' iPod torna tra noi. Due settimane fa Apple l' ha fatto rivivere, con un nuovo modello, il settimo, molto più simile all' iPhone che non ai suoi predecessori. Con uno spessore di 6,1 mm e 88 gr di peso, il nuovo iPod Touch è estremamente comodo, piccolo e funzionale, bello anche a vedersi oltre che ad ascoltarsi, con il suo Retina Display da 4 pollici pensato soprattutto per chi con il device vuole giocare o vedere video e film.

ipod radio lettori cd

L' autonomia è elevata, 40 ore di riproduzione musicale e 8 di video, la potenza è notevole visto il "cuore" tecnologico del chip A10 Fusion, ha un ottimo wi fi e ha mantenuto l' ingresso jack per cuffie e auricolari, ed arriva in sei colori per tre fasce di prezzo: 249 euro per la versione da 32GB, 359 euro per quella da 128GB e 469 euro per i 256GB.

steve jobs ipod

Il nome è quello del device storico, e il nuovo iPod di certo si caratterizza per essere l' unico lettore musicale ad avere un servizio streaming integrato, Apple Music, cosa che mette l' azienda di Cupertino in una posizione sicuramente diversa rispetto a Spotify, principale concorrente nel campo della diffusione della musica.

nuovo ipod

Ma i lettori di file musicali non vanno per la maggiore nell' era dello streaming, soprattutto se si ascolta musica direttamente online e non si fa molto uso dei brani scaricati nel device, perché per ascoltare musica, insomma, basta e avanza il nostro smartphone.

Quindi quale potrebbe essere la strategia di Tim Cook? Quella di avere a disposizione nel proprio catalogo di prodotti un "entertainment device", a un costo decisamente più basso degli iPhone, dedicata quindi a un pubblico più giovane che può considerare di usare un iPod per ascoltare musica, vedere video e film, giocare ai videogiochi, collegarsi tramite wi-fi ad Internet, ai social, scattare foto e registrare video con una fotocamera da 8mp, usare tutte le app del mondo, fare insomma tutto quello che fa un iPhone, a parte telefonare.

il nuovo ipod 4

Anzi, in realtà, usando FaceTime o Whatsapp si può in buona sostanza, sempre se c' è un wi fi raggiungibile, fare anche quello. E così entrare nell' ecosistema della Apple con maggiore facilità. Porta d' ingresso al mondo dei servizi, che è quello in maggior crescita, e alternativa supereconomica all' i-Phone, i cui numeri sembrano segnalare un rallentamento nella diffusione planetaria. O addirittura alternativa piccolissima all' iPad, un tablet da tasca, perfetto da portare a scuola o all' università.

il nuovo ipod 5

Potrebbe insomma essere una mossa intelligente, che sposta oltretutto l' asse dei device, come è nei fatti da tempo anche per l' iPhone, in maniera decisa verso lo "smart" abbandonando il "phone".

il nuovo ipod supporta apple arcade

Il rinato iPod è già nei negozi, pronto a far la sua parte nell' estate che arriva, in attesa delle novità sul fronte degli iPhone per l' autunno. Nel frattempo Apple ha già sfoderato le unghie sul fronte del software, presentando una strategia completamente nuova: ogni device avrà il proprio sistema operativo, il TvOs per la Apple Tv, il Watch OS per l' Apple Watch e addirittura un sistema operativo indipendente da quello dell' iPhone anche per l' iPad, per sfruttare meglio le caratteristiche proprie di ogni device e posizionare ogni oggetto sul mercato in maniera indipendente dagli altri.

