29 ott 2021 10:13

PIÙ PIL PER TUTTI! - IL CALCOLO DELL’ISTAT SUL PRODOTTO INTERNO LORDO: LA CRESCITA ACQUISITA PER IL 2021 È PARI AL 6,1%. NEL TERZO TRIMESTRE IL PIL È AUMENTATO DEL 2,6% RISPETTO AL SECONDO E DEL 3,8 IN TERMINI TENDENZIALI. “LA CRESCITA È ANCORA MOLTO SOSTENUTA” - FORTE RECUPERO DEI SERVIZI, CRESCE ANCHE L’INDUSTRIA…