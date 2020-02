CAFONAL! DA NELA A PRUZZO, DA TEMPESTILLI A MATTIOLI, EX CALCIATORI DELLA ROMA E ATTORI AL PARTY DI COMPLEANNO ALLO ZODIACO DI GUIDO D’UBALDO, SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI E FIRMA STORICA DEL CORRIERE DELLO SPORT – TRA GLI OLTRE 130 INVITATI ANCHE ZEMAN, CHE ORA SI DIVIDE TRA CALCIO E PARTITE DI GOLF, E “CAVALLO PAZZO” SCARNECCHIA (CHE OGGI FA LO CHEF DOPO ESSERE STATO SPOSATO CON L’ATTUALE MOGLIE DI GRILLO)

Party di compleanno con panorama mozzafiato su Roma tra i tavoli del Belvedere dello Zodiaco. Tanti giornalisti e qualche vip tra oltre 130 invitati, arrivati per festeggiare i 59 anni di Guido D’Ubaldo, segretario nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e firma storica del Corriere dello Sport, che in compagnia della moglie Delia e del figlio Luca ha accolto gli amici.

Tra i tavoli con tovaglie rosse si affacciano, per il mondo dello spettacolo, gli attori Maurizio Mattioli, che lunedì debutta al Salone Margherita e Marco Capretti, tra le star del programma televisivo Made in Sud. Irresistibile l'imitatore Gianfranco Butinar, indimenticabile alter ego del mitico Franco Califano che anche questa volta fa divertire gli ospiti con il suo cavallo di battaglia e non solo. Nel viavai glam a due passi dalle stelle il mondo del calcio cala i suoi assi.

Da Roberto Pruzzo a Zdenek Zeman, che si divide tra calcio e partite di golf: è appassionato da anni. E ancora Dodo Chierico, Sebino Nela e Roberto Scarnecchia, che ora fa lo chef e si divide tra i suoi quattro locali. Tonino Tempestilli, ex calciatore, allenatore e dirigente della Roma saluta Alberto Faccini (in compagnia del figlio), un altro protagonista dello scudetto delll’82-83. Tra i primi ad arrivare il professor Pier Paolo Mariani, l’illustre ortopedico dei calciatori, raggiunto poi da Fabio Pigozzi, Rettore dell'Università del Foro Italico e Bruno Turchetta, il potentissimo direttore di Villa Stuart.

Dal mondo del giornalismo, la maggioranza ovviamente degli invitati: i volti televisivi Marco Lollobrigida, parente della grande diva, che guarda i ritratti di Mastroianni e della Loren, Simona Rolandi, Paolo Assogna e Fabrizio Failla. Ecco Daniele Mastrogiacomo, con la sua Luisella, Filippo Ceccarelli ed Elena Polidori, Fabrizio Roncone e Federica Serra, Aldo Cazzullo e sua moglie Monica, Dino Pesole, Goffredo De Marchis, Stefano Marroni con Alessandra Paolini, il segretario della Fnsi Raffaele Lorusso, i presidenti degli ordini regionali dei giornalisti Paola Spadari e Carlo Bartoli, la direttrice dell’Inpgi Mimma Iorio, Valerio Berruti con Laura Melidoni e tanti altri.

E ancora Lucia Loffredi, in corto nero e tacco dodici, de La vita in diretta. Mentre si chiacchiera e si immortala il momento, viene servito un goloso buffet dinner a base di antipasti di salumi marchigiani e formaggi toscani, pappardelle al ragù di cinghiale, mezze maniche di farro con cavolfiore di Canino e poi ancora spezzatino di cinghiale al sugo e in bianco, verdure grigliate, cicoria, patate al forno, il tutto innaffiato dal rosso marchigiano Lacrima di Morro d’Alba.

Tra brindisi celebrativi, scambio di doni, selfie, battute e rimpatriate si va avanti fino al dolce, con le imperdibili crostate di ricotta dell’antica pasticceria del Ghetto. Musica a cura del pianista Jaffa che offre note soul e jazz. E poi canta Claudia Cagnoli, in lungo nero. La notte è lunga.

