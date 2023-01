17 gen 2023 18:13

CAFONALINO GIANNELLI D'ITALIA – LO STORICO VIGNETTISTA DEL “CORRIERE DELLA SERA”, EMILIO GIANNELLI, HA VOLUTO AL SUO FIANCO L'EX PREMIER MARIO MONTI (A CUI REGALA PERFIDAMENTE UNA COPIA DEL SUO VOLUME “TORCHIATO TASSO”) PER LA PRESENTAZIONE DEL SUO NUOVO LIBRO, SCRITTO INSIEME A PAOLO CONTI – PRIMA DI INIZIARE, REALIZZA IN TUTTA FRETTA IL DISEGNO CHE ANDRA’ IN PRIMA PAGINA IL GIORNO DOPO: “SE MI MANCA LA VIGNETTA SOFFRO DI ASTINENZA” – NELLA SALA DELLA FONDAZIONE MARCO BESSO, A ROMA, AVVISTATI IL DIRETTORE DELL'ANSA, LUIGI CONTU, MASSIMO FRANCO, STEFANO ANDREOTTI - FOTO BY DI BACCO