CAFONALINO NO MATANO, NO PARTY! – PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 50 ANNI ALBERTO MATANO IN CAMICIA NERA (HA FIUTATO L'ARIA POLITICA...) E PETTO VILLOSO IN BELLA VISTA, CON AL FIANCO IL NEO-SPOSO RICCARDO MANNINO E UNA SBACIUCCHIANTE “ZIA” MARA, HA RADUNATO AL JACKIE O’ TROMBONI E TROMBATI RAI, ATTORI, CANTANTI E SVIPPATI – A SCALDARE L'ATMOSFERA CI HANNO PENSATO LE SEMPRE FRIZZANTI STEFANIA ORLANDO E NANCY BRILLI, LA BOMBASTICA ANDREA DELOGU CON IL FIDANZATINO E UN’ALBA PARIETTI IN TIRO...

Grandi festeggiamenti per Alberto Matano. Il conduttore ha compiuto 50 anni lo scorso 9 settembre e solo ieri ha organizzato un party super glamour al Jackie O', locale notturno di Roma. Non potevano di certo mancare dalla lista di invitati gli amici e i colleghi di una vita, tra cui Mara Venier, Salvo Sottile e il marito Riccardo Mannino, che con la solita indiscrezione, gli è rimasto accanto tutta la serata. La festa è stata documentata dalle stories Instagram del giornalista, che non ha potuto fare a meno di ricondividere tutti i video in cui si è ritrovato protagonista.

franco matano riccardo mannino mara venier marisa faga alberto e luisa matano eleonora daniele foto di bacco

La soglia dei cinquanta è una cifra importante, che bisogna festeggiare a dovere. Canti a squarciagola, balli sfrenati e palloncini glitterati. Alberto Matano si è dato da fare per rendere questa serata indimenticabile. All'ingresso della sala, gli invitati potevano osservare il numero 50, tipico addobbo dei compleanni, pieno di brillantini e dalle dimensioni notevoli. Il momento della torta è stato ripreso da tutti gli invitati, champagne e torta al cioccolato.

Al party di compleanno non è mancato davvero nulla, soprattutto gli invitati: più di 200 a festeggiare all'insegna della felicità e del divertimento. E il festeggiato è apparso più felice che mai. Tra le storie non sono poi mancati gli abbracci con i famigliari e gli amici del cuore.

Alberto Matano compie 50 anni, la torta a sorpresa in diretta a Domenica In

Il giornalista, impegnato con la conduzione de La Vita in Diretta si è visto costretto a spostare i festeggiamenti di qualche giorno. Ma certamente, non sono mancati gli auguri da parte del pubblico durante il giorno di compleanno. Prima la sorpresa in diretta su Rai1, facendo risuonare in studio “Tanti auguri” di Raffaella Carrà e poi durante la prima puntata della nuova edizione di Domenica In, dove in studio è stata portata dall'amica e collega Mara Venier una grande torta per festeggiare i 50 anni di Alberto Matano.

