alessandro onorato con la moglie caterina baldini foto di bacco (1)

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia

Dagonota

Un compleanno tra mondanità, amici di una vita e famiglia per Alessandro Onorato alla Lanterna di Fuksas. Per festeggiare i 40+2 anni (per recuperare l’appuntamento dei 40, non festeggiato causa pandemia) dell’assessore più social della Capitale, con le deleghe allo Sport, alla Moda, al Turismo e Grandi Eventi.

walter rodino anna falchi foto di bacco

Non hanno mancato l’appuntamento il sindaco Roberto Gualtieri; il fondatore della Lista Civica, determinante per l’elezione del primo cittadino un anno fa, Raffaele Ranucci; il presidente dell’Anica ed ex sindaco Francesco Rutelli; l’ex presidente della Provincia e parlamentare Enrico Gasbarra; il presidente di Ama, Daniele Pace. I 5 consiglieri comunali della lista civica del sindaco al completo che Onorato ha creato e coordinato in campagna elettorale.

violante placido alessandro onorato foto di bacco

Mezzo mondo dello sport dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, al presidente della federazione sport rotellistici, Sabatino Aracu fino a quello degli sport equestri Marco Di Paola. E poi la Figc con Benedetta Geronzi e la Fit con Luigi Carraro. La consigliera d’amministrazione della Rai Simona Agnes. Lo chef stellato Giusepe Di Iorio che ha deliziato gli invitati con un risotto vongole, lime e bottarga e Michele e Violante Placido. Alberto Matano e il marito Riccardo, la soubrette e madrina della Lazio Anna Falchi.

