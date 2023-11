CAFONALISSIMO ROMA "A PALLA" - "VE LO SIETE PORTATI ER SACCO A PELO? A' SENZA TETTO!" - C'E'ANCHE CARLO VERDONE ALIAS IL MITOLOGICO DJ "DOCTOR MUSIC" NEL LIBRO “ROMA DISCO PLAYLIST” DI CRISTIANO COLAIZZI E CORRADO RIZZA - FIORELLO RICORDA LE NOTTI AL PASCIA’ DI RICCIONE CON MARCO TRANI. E POI LAMBERTO GIORGI, “IL TOTTI DELLE TV ROMANE”, DJ AL WOODOO DI SACROFANO E ALLE PRESE CON UN GIOVANISSIMO VASCO ROSSI SU TVR VOXSON – LE FOTO DELLA PRESENTAZIONE ROMANA DEL LIBRO ALL’AUDITORIUM – FOTO BY LUCIANO DI BACCO+VIDEO

Estratto dal libro di Corrado Rizza e Cristiano Colaizzi "Roma Disco Playlist 1965-1995" - "Volo libero editore"

Com’è nata l’idea

Con Cristiano, durante la pandemia, abbiamo rilanciato il gruppo Facebook: "Vent'anni di Roma by Night" già fondato da qualche anno da Massimiliano Baiocchi, per gli amici "Er Piovra", soprannome che si porta dietro da quando con i suoi tentacoli manovrava le luci del Piper. Abbiamo cominciato a pubblicare in rete tante foto della Roma by Night, ma anche tante cassette dei locali romani, che Cristiano ha raccolto negli anni e che soprattutto ha catalogato scalettandole con grande impegno. Insomma: in quest'epoca in cui regnano le play-list, di iTunes, ma soprattutto di Spotify, abbiamo quindi deciso di raccogliere in un libro cartaceo le scalette dei dj che hanno mixato nei migliori locali di Roma.

Siamo partiti proprio dal Piper Club, il primo vero locale italiano, che aprì nel febbraio del 1965 e ci siamo fermati a metà degli anni Novanta, quando a nostro avviso le cose sono un po' cambiate e il dj non era più residente come era accaduto nei decenni precedenti. Che poi la mia passione per la musica è iniziata proprio in quella metà degli anni Sessanta, quando molto piccolo sono rimasto affascinato nel vedere un gruppo di giovani intorno a un juke box in un bar vicino casa dei miei nonni.

Quel rituale l'ho simulato poi da solo nella mia cameretta, con una fonovaligia che mi aveva regalato una zia insieme a una serie di 45 giri. Poi è arrivato il periodo delle feste pomeridiane da adolescente, dove, mentre i miei coetanei puntavano la ragazzina con cui ballare il lento al buio, io affogavo la mia timidezza nello scegliere i 45 giri in sequenza che a mo' di pila venivano messi nel giradischi e che un magico braccetto faceva cadere nell'ordine...

Ecco: quelle sono state le mie prime playlist. Verso la fine degli anni Settanta ho cominciato a frequentare le prime discoteche, il Green Time e il Mais ma anche il Much More, e anche lì sono rimasto folgorato da come il di avesse il controllo della serata e decidesse il momento in cui cambiare quei meravigliosi dischi che nel frattempo erano diventati dischi mix, ma sempre in quella sequenza che oggi ritroviamo nelle cassette dell'epoca e alle quali con il buon Cristiano Colaizzi ci siamo ispirati per questo libro: che come supporto è sicuramente un superstite del periodo analogico, ma noi lo abbiamo reso attuale inserendo dei QR-Code, che portano direttamente a Spotify e danno la possibilità immediata al lettore di ascoltare le PLAYLIST.

Ecco: una fusione tra il passato e il presente, anche perché il futuro non esiste, come dicono tanti e non sappiamo cosa riserverà alla musica, ma di certo sappiamo che i dischi sono stati la colonna sonora della vita di molti di noi e quindi questo nostro lavoro è sicuramente un libro da leggere ma soprattutto da ascoltare e, perché no, da BALLARE! Possiamo iniziare con questa mia playlist: chiudete le persiane e abbassate le luci...

C'era gente che avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere una sua C60

di Rosario Fiorello

Il dj Marco Trani era un amico, l'ho frequentato nelle notti riccionesi quando stava al Pascià. A dire il vero l'avevo già conosciuto all'Histeria di Roma nei primi anni Ot-tanta. Io lavoravo ancora nei villaggi turistici e tra una stagione e l'altra venivo a Roma e andavo a trovare il mio amico Corrado Rizza, che faceva il suo assistente, perché, bisogna dirlo: lui è stato il maestro di tanti dj che girano oggi, lo è stato anche di Claudio Coccoluto, ha collaborato con Jovanotti e ha lasciato il segno in tanti club italiani.

Mi ricordo ancora che c'era gente che partiva dalla provincia di tutta Italia per andarlo a sentire dovunque lui fosse. Mentre tu eri in pista a ballare vedevi Marco piegato sui piatti con la cuffia di lato, intento a mixare, cosa che lui faceva benissimo, e a volte neanche ti accorgevi quando cambiava il disco, in questo devo dire era veramente un maestro. All'epoca i di vendevano le cassette, quelle che tu compravi direttamente dalla cabina, e c'era gente che avrebbe fatto qualsiasi cosa per avere una sua C60, che tra parentesi costava pure un "botto": per un nastro di Marco ci volevano addirittura 50 mila delle vecchie lire!

Mi ricordo una volta un mio amico in Sicilia, che era tornato con la cassetta di Marco Trani ed era disperato, perché gli avevano fregato la macchina: ma non per la macchina, ma perché dentro c'era la cassetta di Marco Trani!

E diceva: "E adesso come faccio? Quando ci ritorno a Roma a farmi fare la cassetta?" "La macchina la posso ricomprare anche domani, ma la cassetta no!" Questo è un simpatico piccolo aneddoto, che ci fa ricordare il grande Marco con il sorriso, come lui vorrebbe, in memoria di tante notti trascorse insieme. W Marco!

"Ve lo siete portati er sacco a pelo? A' senza tetto!" di Carlo Verdone alias Doctor Music

Carlo Verdone, oltre a essere un grandissimo attore e regista, è stato il primo grande comico a portare sugli schermi una commedia in cui uno dei personaggi era un dj: Doctor Music "Posso dire di avere un merito, quello di aver sempre osservato il periodo che vivevo, e ho sempre cercato di estrapolare i dettagli importanti, ecco perché alla fine degli anni Ottanta ho cominciato a concepire un film come Al lupo al lupo che prevedeva appunto la storia di tre fratelli, uno dei quali l'ho immaginato dj, un dj colorato (Doctor Music si chiamava nel film), e credo di averlo interpretato bene", ci dice Verdone che continua: "Quando girai Al lupo al lupo in realtà non conoscevo il gergo dei di che si scatenavano, me lo sono inventato io al momento, "Ve lo siete portati er sacco a pelo?' 'A' senza tetto!' 'Più a palla più a palla' , oggi diventate frasi dell'immaginario collettivo di quel periodo. Sono contento di aver creato questo personaggio, che è stato poi un personaggio importante negli anni a venire, guarda oggi!" conclude il grande Carlo.

Dedicato a voi - TVR Voxson di Lamberto Giorgi, 1979

Gli anni Settanta erano gli anni delle radio e delle IV private e anche Roma aveva le sue. Una di queste era TVR Voxson, che aveva gli studi nel quartiere di Montesacro e trasmetteva Dedicato a voi, programma televisivo quotidiano condotto dal grande Lamberto Giorgi che nel programma invitava in studio vari ospiti, tra i quali attori e cantanti, faceva ascoltare i successi dance del momento e le richieste del pubblico. La sigla del programma era il brano More di Riz Ortolani. Tra gli ospiti più importanti citiamo i Buggles, Patrick Hernandez, Antonello Venditti e un giovanissimo Vasco Rossi.

Dedicato a voi è stato anche il primo programma televisivo a mandare in onda filmati musicali che poi si sarebbero chiamati "videoclip" e sarebbero stati emblema di un'epoca. "La disco music era la mia grande passione all'epoca, oltre al programma televisivo facevo anche il dj al Woodoo di Sacrofano, da Corsetti Mare a Torvaianica e allo Shangri-La all'Eur" , ci racconta Lamberto Giorgi, che aggiunge: "La musica è stata sempre la mia grande passione, forse anche più del calcio, e ancora oggi rappresenta la mia vita e il mio lavoro"

Ecco una Top 20 di Dedicato a voi dell'anno 1979 fatta appositamente per noi da Lamberto.

