7 ago 2020 16:17

FUNERALINO – POLITICI, DIRIGENTI RAI, EX COLLEGHI E GIORNALISTI DANNO L’ULTIMO SALUTO A SERGIO ZAVOLI NELLA CHIESA DI SAN SALVATORE IN LAURO, CON MAXISCHERMO IN PIAZZA PER CONSENTIRE A TUTTI DI SEGUIRE LA CERIMONIA – C’ERANO LETTA E VELTRONI, CARRARO E ARBORE, ZANDA E MARIA ELENA BOSCHI. E L’AD DI TIM GUBITOSI E FRANCO CARRARO, BEPPE GIULIETTI E IL SINDACO DI RIMINI ANDREA GNASSI: “ORA QUESTO GRANDE ITALIANO POTRÀ RIPOSARE ACCANTO AL SUO GRANDE AMICO FELLINI” - VIDEO