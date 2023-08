30 ago 2023 20:04

“QUANDO ARRIVI A ROMA NON TI VA DI FARE UN CAZZO” – CHECCO ZALONE PORTA IL SUO SHOW “AMORE + IVA” ALLA CAVEA DELL’AUDITORIUM E PRENDE IN GIRO L’INDOLENZA DEI ROMANI: “HO SPERATO FINO ALL'ULTIMO CHE PIOVESSE… VOI LASSÙ MI VEDETE POCO? AVETE PAGATO POCO, CHE CAZZO VOLETE? L'ARROGANZA DEI POVERI!” – AVVISTATI IN PLATEA L'ASSESSORE AI GRANDI EVENTI ALESSANDRO ONORATO, IL SEMPRE PINGUE LUCIANO NOBILI, RAFFAELE RANUCCI, AURELIO REGINA… – VIDEO + FOTO BY DI BACCO