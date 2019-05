DOV’E’ LA VITTORIANA (ABATE) – CAFONAL: CHAMPAGNE A FIUMI E DANZE SFRENATE ALLA FESTA DELL’INVIATA DI PUNTA DI ‘PORTA A PORTA’: BRUNO VESPA LE HA CONCESSO UN INDIMENTICABILE BALLO SOTTO GLI OCCHI DEL COMPAGNO, IL DEPUTATO LEGHISTA SIMONE BILLI - DALLA FORZISTA MICHAELA BIANCOFIORE AL DIRETTORE DEL TG2 GENNARO SANGIULIANO FINO A VALENTINA BISTI DEL “TG1”, ECCO CHI C’ERA…

Vittoriana Abate compie gli anni (top secret il numero) e festeggia in grande stile a Roma. Festa glamour ed elegante per la giornalista e scrittrice, da anni inviata di 'Porta a Porta'.

La bionda anchor-woman di origini salernitane ha riunito per l'occasione parenti, amici ed esponenti di spicco del mondo del giornalismo, della politica e della tv in uno dei ristoranti più cool della capitale. Tra gli ospiti Bruno Vespa, la criminologa Roberta Bruzzone, il direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano, le conduttrici Roberta Morise, Manila Nazzaro, Monica Marangoni e Angela Tuccia, e poi ancora Valerio Rossi Albertini, l'astrologo Rino Jupiter. Tante le colleghe e i colleghi di Vittoriana: Adriana Pannitteri e Valentina Bisti del Tg1, Josephine Alessio di Rai News, Peppe Malara del Tg2, Giancarla Rondinelli di Mediaset, Mariella Anziano del del TGR, Alessandra Carli del TG3, Marzia Roncacci del Tg2 - nel cast di questa edizione di Ballando con le stelle.

vittoriana abate e bruno vespa foto di bacco (1)

Presenti anche l'onorevole Michaela Biancofiore, Francesca Pozzi del Tg5, Simona Abate, Vira Carbone, gli autori di 'Porta a Porta' Antonella Martinelli e Maurizio Ricci con la redazione del programma al gran completo. Tra gustose portate, champagne a fiumi e un'incantevole torta monumentale, la Abate è scesa in pista per un romantico ballo con il suo compagno: l'onorevole Simone Billi, in quota Lega, di origini fiorentine ma residente in Svizzera. Una storia, la loro, nata lontano dai Palazzi della politica, visto che il loro primo incontro, un colpo di fulmine in piena regola, è avvenuto casualmente su un aereo Roma-Zurigo.

vittoriana abate balla con bruno vespa foto di bacco (4)

La bella Vittoriana, che ha indossato due elegantissimi abiti, nel corso della serata ha danzato sotto gli occhi divertiti di tutti i presenti anche con il suo storico 'capo' Bruno Vespa, che con la sua proverbiale classe e la sua spiccata ironia, le ha concesso un indimenticabile ballo.

