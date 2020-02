''L'HO PRESA IN CULO DA UN BUGO'' - VIDEO: IL SUO EX AMICO È ONNIPRESENTE IN TV. IERI SERA A ''UNA STORIA DA CANTARE'', IN QUESTI MINUTI A ''DOMENICA IN'', È PRIMO IN CLASSIFICA ED È IL RE DEI MEME. COSÌ MORGAN SU FACEBOOK PUBBLICA UN IMPERDIBILE MESSAGGIO AUDIO IN CUI RICOSTRUISCE COME SONO ANDATE LE COSE: ''INAFFIDABILE? IO SONO IL PIÙ AFFIDABILE PERFORMER D'ITALIA. LUI HA UNA FAMA DI SUCCESSO CHE LO HA PORTATO A…''

1. MORGAN: «IO L’HO PRESA IN CULO DA BUGO»

Da www.rollingstone.it

Con un file audio pubblicato sui social, Morgan è tornato a parlare del litigio con Bugo avvenuto sul palco del festival di Sanremo, costato ad entrambi la squalifica. «Io inaffidabile? Ma neanche per sogno», dice il cantautore, prima di puntare nuovamente il dito sul collega e il suo team, colpevoli, secondo Morgan, di aver cercato di sfruttarlo.

«Bugo e la Mescal mi sfruttano per salire su quel palco dell’Ariston, ma quando ci selezionano mi trattano peggio di un cane», continua Castoldi, “umiliato musicalmente” dall’ormai ex amico e dalla sua etichetta – “una squadra di sciacalli”. Morgan torna poi su quello che è stato il momento fatale, la serata delle cover, in cui Bugo avrebbe rovinato l’unico momento in cui il leader dei Bluvertigo avrebbe voluto “esprimere la musica”.

«Non ti puoi fidare di un cantante che fa l’amico ma che ha la smania di successo, perché di accoltella appena può», aggiunge Morgan che, al contrario, sostiene di aver risposto sul palco, usando «parole gentili, ironiche, non volgari, non violente». Il successo della canzone di Bugo, Sincero, sarebbe tutto merito suo, continua Morgan, con la voce di Altrove che chiude: “Io l’ho presa in culo da un Bugo”.

2. BUGO/ “MORGAN? ERA UN AMICO, NON SO DIRE SE MI HA USATO A SANREMO 2020” (DOMENICA IN)

Emanuela Longo per www.ilsussidiario.net

Bugo continua a raccontare la sua versione dei fatti sul litigio con Morgan a Sanremo 2020. Il cantautore ospite di Mara Venier a Domenica In parlando della performance live durante la serata delle cover precisa: “mi spiace aver sentito Morgan dire certe cose, i movimenti che facevo sul palco erano anche dovuti al brano. Cercavo di avvicinarmi a lui, un pò mi siedo, poi lui dal pianoforte si muove, ho cercato di portare a casa un’esibizione tutto questo senza avere mai provato.

Dopo l’esibizione non ero soddisfatto, non ero per niente felice. Allora la Venier chiede: “vi siete parlati e chiariti dopo questa cosa?, ma Bugo risponde “no”. Il cantautore torna poi a parlare della faccenda dice: “lo consideravo un amico, io non sono Morgan e non so dirti se mi ha usato o no. Dentro me sono emotivamente provato perchè questa cosa mi ha turbato”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Bugo: “Morgan? tra amici si litiga” e dice: “lascerei ancora il palco”

Bugo da Mara Venier a Domenica In racconta perchè ha deciso di lasciare il palcoscenico del Teatro Ariston durante la finale di Sanremo 2020: “allora l’ho detto in conferenza stampa del giorno dopo. A parte che a voce ferma è tutto più facile, quando sei lì in un momento così, è stata una cosa così spontanea, ci ho pensato per qualche secondo. Lì è venuta fuori la mia personalità in modo naturale perchè anche pensarla una cosa così non verrebbe mai, sono uscito perchè quella è una roba che non accettavo. Non sono per il dissing, avevamo litigato ma tra amici si litiga anche, ma credo che nella mia sensibilità artistica, giusta o sbagliata, che io abbia avuto una sensazione di dire io qua non voglio restare in questo meccanismo”. Allora la Venier domanda: “lo rifaresti?” con il cantautore che replica “rifarei la stessa cosa”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Lite con Morgan? “La forza del progetto eravamo noi due insieme”

Bugo ospite a Domenica In da Mara Venier per raccontare la sua versione sulla lite con Morgan a Sanremo 2020. Nonostante l’esclusione dalla gara di Sanremo 2020, il brano “Sincero” è uno dei più passati in radio, mentre l’album di Bugo è tra i primi nella classifica degli album più venduti. Parlando del brano, il cantautore ha precisato alla Venier: “lo abbiamo scritto insieme, ero in lavorazione col disco nuovo.

La canzone doveva uscire in primavera, ascoltando la canzone mi è venuto in mente lui. L’ho chiamato, ha sentito la canzone in agosto e l’abbiamo fatta in studio e ho detto questo è un pezzo interessante e l’ho proposta ad Amadeus che fin dall’inizio è piaciuta e ci ha confermato la presenza”. “La forza del progetto eravamo noi due insieme” ha detto il cantautore che a distanza di una settimana dal Festival di Sanremo replica alle accuse e alle domande degli ospiti in studio. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Bugo ospite a Domenica In

Bugo sarà l’ospite più atteso di Domenica In e proprio la lite con Morgan occuperà la parte iniziale della trasmissione. Mara Venier ha già annunciato circa mezzora di trasmissione dedicata alla vicenda con le parole del cantante e un vero e proprio talk in cui si tornerà nuovamente sul caso della lite che ha preceduto la quarta serata della kermesse. E’ trascorsa ormai oltre una settimana dalla fine del Festival ma la lite e la successiva squalifica di Bugo e Morgan restano al centro dell’attenzione mediatica. Cosa è accaduto in questi ultimi giorni tra i due artisti?

Si è parlato di un qualcosa di costruito (era stata Iva Zanicchi a ipotizzarlo) ma Bugo, intervenuto ai microfoni di ItaliaSì ha nuovamente smentito tutto: “Sarei un attore fantastico se fosse tutta una messinscena. Morgan non mi ha contattato, vediamo se col tempo lo farà. Se sono più offeso o deluso? Sono più turbato. Non voglio mandare nessun messaggio pubblico a Morgan, se lo voglio fare lo farò in privato”, ha fatto sapere. Chissà se oggi, con l’aiuto di Mara Venier, riuscirà a far giungere un messaggio all’ex amico, il quale potrebbe decidere di replicare in serata da un’altra trasmissione, Live Non è la d’Urso, che tornerà ad ospitarlo ancora. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

“2 GIORNI PRIMA DELLA FINALE…”

Bugo torna nuovamente in televisione, ancora in casa Rai. Dopo l’ospitata di ieri sera a “Una Storia da Cantare”, oggi l’ex sparring partner di Morgan sarà nel salotto di Domenica In assieme a Mara Venier. Ieri nessuna menzione circa l’ormai arci-nota lite con Marco Castoldi, ma oggi è probabile che la Mara nazionale possa incalzare il buon Bugo sul siparietto ormai sulla bocca di tutti. Scopriremo la verità?

Chissà, fatto sta che le due parti in gioco stanno continuando a tirare l’acqua al proprio mulino, come si suol dire. A sentire Morgan, sarebbe tutta colpa dell’amico, mentre, a sentire Bugo e il manager Soave, nulla di quello che Marco Castoldi sta raccontando in tv in questi giorni, sarebbe pari al vero. Nel frattempo aumenta il partito di quelli convinti che alla fine i due abbiano dato vita ad una messa in scena perfettamente riuscita. Oltre ad Iva Zanicchi, attenzione alle parole dell’ex Gf Jonathan Kashanian, che ospite a Tv Talk ha ammesso: “Morgan e Bugo erano in collegamento a Detto Fatto dall’Ariston due giorni prima della finale. Io ho chiesto ‘Morgan, chi vince?’. E lui ha risposto: ‘Noi anche se credo che finito questo Festival io e Bugo non saremo più amici'”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

BUGO A UNA STORIA DA CANTARE: NESSUNA MENZIONE A MORGAN

Bugo ad Una Storia da Cantare 2 per il suo omaggio ad Adriano Celentano. Insieme ad Enrico Ruggeri canta “Il Ragazzo della Via Gluck”, riscuotendo un certo successo dal pubblico presente all’auditorium Rai di Napoli. Inevitabile l’allusione alla lite con Morgan a Sanremo, pur senza citarla direttamente. Con grande maestria il conduttore dribbla la questione: “Di quella cosa non possiamo parlarne perchè manca una campana“, dice.

“Ma una cosa che tutti si domandano voglio chiedertela…” continua Ruggeri, che in realtà vira a sorpresa e con ironia su una domanda sulla Nazionale Cantanti. Bugo se la ride, il pubblico pure, nessuno questa sera ha voglia di polemizzare su quanto accaduto al Festival. Bugo si gode l’applauso di una platea che in qualche modo lo ritiene vittima della “sceneggiata” di Morgan all’Ariston. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

