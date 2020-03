''DON MATTEO'' DOMINA CON IL 25,2% DAVANTI AI VANZINA IN REPLICA SU CANALE5 (10,6%) - DEL DEBBIO (7,6%) DAVANTI A FORMIGLI (6,8%) - LA GENTE HA VOGLIA DI CALCIO MA NON DI WOLFSBURG-SHAKHTAR DONETSK (1M5%) - BENE LE PICCOLE DEL DIGITALE - MORENO (5,9%), PALOMBA (5,1-5,4%), GRUBER (8%) - AMADEUS (20,4%), 'STRISCIA' (19,2%) - E.DANIELE (18,1-17,8%) - 'FORUM' (14%), ISOARDI (11,6%) - SPECIALE TG1 (14,3%), ''L'INTERVISTA'' DI COSTANZO (8,5%)

Su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 6.682.000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale 5 Non si Ruba a casa dei Ladri ha raccolto davanti al video 2.813.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte – Death Wish ha interessato 2.039.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 Alice attraverso lo specchio ha catturato l’attenzione di 1.665.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Filumena Marturano ha raccolto davanti al video 784.000 spettatori pari ad uno share del 2.7%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.630.000 spettatori con il 7.6% di share.

Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.491.000 spettatori con uno share del 6.8%. Su TV8 il match di Europa League Wolfsburg-Shakhtar Donetsk ha segnato l’1.5% con 456.000 spettatori mentre sul Nove Bestie di Satana ha catturato l’attenzione di 287.000 spettatori (1.1%). Su Rai4 Criminal Minds sigla l’1.8% con 512.000 spettatori. Su Iris The Bourne Identity sigla il 2.7% con 748.000 spettatori e su La5 la replica del Grande Fratello Vip si porta all’1.1% con 268.000 spettatori. Su Sky Uno Family Food Fight debutta con l’1.2% di share e 355.000 spettatori.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ottiene 6.359.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.977.000 spettatori con uno share del 19.2%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.9% con 1.832.000 spettatori. Su Italia1 CSI ha registrato 1.151.000 spettatori con il 3.7%. Su Rai3 Non ho l’Età ha appassionato 1.492.000 spettatori pari al 4.9% e Un Posto al Sole 1.937.000 (6.2%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.568.000 individui all’ascolto (5.1%) nella prima parte e 1.688.000 (5.4%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.497.000 spettatori (8%). Sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 394.000 spettatori con l’1.3%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.586.000 spettatori (19.9%) mentre L’Eredità ha giocato con 6.426.000 spettatori (23.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 3.559.000 spettatori con il 15.8% di share e Avanti un Altro! 5.404.000 con il 20.5% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 946.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio e 1.273.000 (4.4%) nel secondo. Su Italia1 Studio Aperto Mag segna il 3.3% con 791.000 spettatori e CSI ha totalizzato 569.000 spettatori (2%). Su Rai3 Blob segna 1.357.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.2% con 723.000 spettatori nella prima parte e il 3.6% con 1.034.000 spettatori nella seconda. Su La7 Body of Proof ha appassionato 303.000 spettatori (share dell’1.2%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 446.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Sono le Venti piace a 198.000 spettatori (0.7%).

Su Rai1 Uno Mattina dà il buongiorno a 1.294.000 telespettatori con il 18.4% di share; la prima parte di Storie Italiane ottiene 1.715.000 spettatori con il 18.1% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha informato 1.584.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e 1.579.000 (16.8%) nella seconda. Su Rai 2 L’Albero Azzurro sigla lo 0.4% con 24.000 spettatori e Radio 2 Social Club sigla il 2.5% con 228.000 spettatori. Su Italia 1 The Flash piace a 154.000 spettatori (1.7%) nel primo episodio e a 240.000 (2.4%) nel secondo. Su Rai3 Agorà convince 928.000 spettatori pari al 10.4% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 7.9% con 758.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con The Closer registra 115.000 spettatori con share dell’1.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.4% nelle News e 359.000 (4.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 363.000 spettatori pari al 3.8%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane sigla il 17.8% con 1.933.000 spettatori e La Prova del Cuoco ha raccolto 1.979.000 spettatori con l’11.6%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.876.000 telespettatori con il 14%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 533.000 spettatori con il 4.7% nella prima parte e 1.159.000 (7%) nella seconda. Su Italia 1 Arrow piace a 361.000 spettatori con il 2.9% di share, il GF Vip a 1.169.000 spettatori (5.9%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.360.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Tutta Salute è seguito da 794.000 spettatori (7.1%), Quante Storie si porta al 5.5% con 1.051.000 spettatori e Passato e Presente al 3.5% con 764.000 spettatori. Su Rete4 Ricette all’Italiana ha appassionato 213.000 spettatori con l’1.9% di share nella prima parte e 384.000 (2.2%) nella seconda e La Signora in Giallo fa compagnia a 756.000 spettatori (3.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 744.000 spettatori con share del 6.7% nella prima parte, e 885.000 spettatori con il 5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Su Rai1 Vieni da Me ha convinto 2.295.000 spettatori (12.4% di share) e Il Paradiso delle Signore piace a 2.372.000 spettatori (14.6%). La Vita in Diretta informa 3.160.000 spettatori con il 17% (presentazione 2.348.000 – 14.4%). Su Canale5 Beautiful appassiona 3.141.000 spettatori (14.8%), Una Vita ha convinto 2.738.000 spettatori con il 14.1% di share mentre Uomini e Donne si porta al 18.5% con 3.231.000 spettatori (Uomini e Donne Finale al 17.7% con 2.835.000 spettatori). Il GF Vip è seguito da 2.700.000 spettatori (16.8%) e Amici di Maria De Filippi da 2.807.000 spettatori (17.6%). Il Segreto sigla il 17% con 2.778.000 spettatori. Pomeriggio Cinque si porta al 16.1% con 2.805.000 spettatori nella prima parte, al 15.4% con 3.037.000 spettatori nella seconda e al 13.1% con 2.772.000 spettatori nella terza, di breve durata.

Su Rai 2 La mia Pazza avventura nella Giungla ha convinto 609.000 spettatori (3.3%), La Caccia 513.000 (3.2%) e Wendy – Un Cavallo per Amico 604.000 (2.5%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 1.285.000 spettatori (6.4%) nel primo episodio, 1.220.000 (6.5%) nel secondo e 1.053.000 (6%) nel terzo. Cinderella Story diverte 848.000 spettatori (5.1%) e il GF Vip 570.000 (2.9%). Su Rai3 I Grandi della Letteratura ha fatto compagnia a 641.000 spettatori (3.9%) e Geo a 1.944.000 spettatori con il 10.1% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 1.186.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 871.000 spettatori con il 5.2% mentre Tagadoc 424.000 (2.4%). Su TV8 Vite da Copertina piace a 230.000 spettatori (1.3%) e su Real Time Amici di Maria De Filippi convince 221.000 spettatori (1.1%). Su La5 Riverdale piace a 81.000 spettatori (04%) nel primo episodio e a 37.000 (0.2%) nel secondo.

Su Rai1 Tg1 – Speciale Zona Rossa convince 1.798.000 spettatori con il 14.3% di share. Su Canale 5 L’Intervista ha totalizzato una media di 982.000 spettatori pari ad uno share dell’8.5%. Su Rai2 Song’ e Napule segna 544.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 4.5% con 494.000 spettatori. Su Italia1 Dark Shadows viene visto da una media di 661.000 ascoltatori con il 6.5% di share. Su Rete4 A Prova d’Inganno ha segnato il 3.5% con 200.000 spettatori. Su La5 Chef Save the Food! sigla il 2% con 154.000 spettatori nella puntata inedita e l’1.7% con 84.000 spettatori nella replica. Su Tv8 Senza Freni sigla l’1.6% con 275.000 spettatori e sul Nove L’ultimo Esorcista si porta all’1.2% con 150.000 spettatori.

Ore 13.30 5.036.000 (23.2%)

Ore 20.00 7.804.000 (26.2%)

Ore 13.00 3.464.000 (16.8%)

Ore 20.30 2.389.000 (7.8%)

Ore 14.25 2.871.000 (15.1%)

Ore 19.00 3.351.000 (13.4%)

Ore 13.00 4.425.000 (21.3%)

Ore 20.00 6.894.000 (23%)

Ore 12.25 2.403.000 (13.8%)

Ore 18.30 1.569.000 (7.3%)

Ore 12.00 596.000 (4.1%)

Ore 18.55 958.000 (3.8%)

Ore 13.30 1.041.000 (4.9%)

Ore 20.00 1.830.000 (6.1%)