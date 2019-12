PER IL ''FOGLIO'' SCENDE IN CAMPO RENZI (POVERI LORO): ''PANCIA A TERRA PER DIFENDERE QUESTA VOCE LIBERA DELL'INFORMAZIONE'', E LO DICE LUI CHE HA APPENA QUERELATO A STRASCICO DECINE DI GIORNALISTI E TESTATE - DAI DIRIGENTI PD SILENZIO TOTALE - TUTTI I TWEET, DIVISI TRA CHI VEDE UN ATTACCO SCORRETTO A UN GIORNALE CHE OSA CRITICARE I GRILLINI E CHI RIDE DEL FATTO CHE I LIBERAL-LIBERISTI SIANO MINACCIATI DAL TAGLIO DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

EDITORIA: RENZI,FOGLIO VOCE LIBERA INFORMAZIONE DA DIFENDERE

(ANSA) - "Chi vuole chiudere Il Foglio sappia che noi difenderemo questa voce libera dell'informazione come abbiamo difeso Radio Radicale. Pancia a terra, tutti insieme, @ilfoglio_it deve vivere". Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. Renzi fa riferimento all'allarme lanciato in apertura del quotidiano diretto da Claudio Cerasa sulla possibilità che Il Foglio venga escluso dai contributi all'editoria per il 2018. La spiegazione viene collegata ad esempi di precedenti ripetuti tentativi per "indurre il Foglio a una grave crisi editoriale, eventualmente alla chiusura".

Il giornale ricorda una inchiesta di accertamento sui contributi 2009-2010: il verbale della Finanza stabiliva che il Foglio non aveva diritto in quel biennio ai contributi di legge perchè non aveva raggiunto la percentuale del 25% delle vendite calcolate sull'intera tiratura, "il che è falso", sostengono al quotidiano, come pure sarebbe falso a loro dire il secondo argomento della Finanza ossia che il Foglio era organo di un movimento inesistente, la Convenzione per la giustizia, "visto che il movimento esisteva, aveva tenuto un congresso pubblico di fondazione a Firenze".

In base a questi materiali, su cui i tribunali dovranno decidere, "la pretesa dell'autorità politica e burocratica delegata a confermare o cancellare l'erogazione dei contributi all'editoria è di indurre il Foglio ad una grave crisi editoriale, eventualmente alla chiusura, intimandogli la restituzione di sei milioni circa di euro per il biennio menzionato e nel frattempo sospendendo l'erogazione di contributi a titolo di garanzia, procedendo senza nemmeno ancora avere acquisito la controrelazione del giornale rispetto al verbale dei finanzieri". L'aria che tira, è scritto in prima pagina sul Foglio di oggi, "è quella di un attacco proditorio".

EDITORIA:ANZALDI,CHIGI VUOLE CHIUDERE FOGLIO? CONTE RISPONDA

(ANSA) - "Si chiede di sapere se risponda al vero che Palazzo Chigi, attraverso il Dipartimento Editoria, intenda agire per richiedere sei milioni di euro di contributi erogati al quotidiano 'Il Foglio' dieci anni fa e se intenda eliminare i contributi futuri al giornale, di fatto sancendone la chiusura come 'minacciato' un anno fa dal portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino".

E' quanto chiede il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi, componente della commissione Cultura alla Camera, in un'interrogazione parlamentare al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Secondo quanto denunciato da un comunicato della redazione - si legge nelle premesse dell'interrogazione -, il Dipartimento Editoria avrebbe deciso di escludere il quotidiano dai contributi pubblici sulla base di un accertamento della Guardia di Finanza che 'Il Foglio' contesta radicalmente e per il quale si è rivolto al Giudice ordinario".

Anzaldi ricorda poi che "in una dichiarazione rilasciata il 12 luglio 2018 al giornalista de 'Il Foglio' Salvatore Merlo, il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, diceva: 'Adesso che il Foglio chiude, che fai? Mi dici a che serve il Foglio? Non conta nulla... Perché esiste?'. La dichiarazione è stata definita una 'minaccia' dalla Fnsi - sottolinea l'esponente di Iv -. Bloccare i contributi futuri al quotidiano e chiedere la restituzione dei quelli erogati dieci anni fa, significa nei fatti costringere 'Il Foglio' alla chiusura, o comunque metterne seriamente a rischio la sopravvivenza, come denuncia la redazione. In sostanza verrebbe realizzata la 'minaccia' pronunciata da Casalino".

EDITORIA: ROMANO, GARANTIRE CONTINUITÀ CONTRIBUTI AL FOGLIO

(ANSA) - "Il Foglio è una voce libera e assolutamente indispensabile al dibattito pubblico italiano. Anche per questo ci impegneremo in Parlamento e al Governo per trovare al più presto una soluzione che garantisca la continuità del giornale e del contributo pubblico previsto dalla legge". Lo dice il deputato Pd e portavoce di Base Riformista, Andrea Romano.

