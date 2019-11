''SONO SINGLE! BENEDETTA È SOLO UN'AMICA'' - BRIATORE PARLA CON ROBERTO ALESSI DI ''NOVELLA 2000'' E DAVANTI ALLE FOTO CHE LO RITRAGGONO A MALINDI CON LA REGINETTA DI 20 ANNI, COMMENTA: ''CI SIAMO CONOSCIUTI ED È VENUTA QUI NELLA NOSTRA COMPAGNIA IN KENYA. COL VOLO PRIVATO? VENGO QUI PER LAVORARE. ANCHE AL MOVIMENTO DEL FARE, LA MIA NUOVA ATTIVITÀ POLITICA''

Roberto Alessi per Novella 2000

Il settimanale Chi ha pubblicato le foto di Flavio Briatore a Malindi, nel suo resort Lyon in the Sun, Leone al Sole, con la bellissima Benedetta Bosi. Lei studia Giurisprudenza, ha 20 anni, 49 meno di Flavio, 19 meno di Elisabetta Gregoraci, 11 più di Nathan Falco, il loro bambino. La notizia è data per certa: Flavio non è più single. Ed eccoci con lui al telefono da Malindi.

Briatore, finalmente ti sei fidanzato.

«Ma va, è solo un’amica».

Un’amica? Mano malandrina, baci a fior di labbra, le foto parlano.

«Ma no...».

Quanti ma. “Ma”, leggo dal dizionario, “Conferisce valore avversativo-limitativo a una frase o sequenza di discorso rispetto a quanto detto in precedenza”.

«Benedetta è solo un’amica, poi si fa presto a dire altro».

Altro? Mi sembra che guardando le foto non ci sia altro.

«Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi».

Dove siete arrivati con il volo privato.

«Io ci vengo anche per lavorare».

E per fare politica. Leggo spesso dell’impegno nel tuo “Movimento del fare”.

«Abbiamo avuto tante adesioni. Hanno cercato anche di plagiarci».

Ne so qualcosa: uno mi ha fatto un’intervista presentandosi come aderente al tuo Movimento...

«Appunto, neanche il tempo di nascere e già qualche furbo si intromette».

