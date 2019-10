''SPERO CHE LA TV NON TI INGRASSI ULTERIORMENTE'' - VIDEO: OGGI ENRICA BONACCORTI, NEL SUO ''HO QUALCOSA DA DIRTI'' (TV8, 17:30) ACCOGLIE LA WANDA GASTRICA, MITICA DRAG QUEEN DELLA SCENA ROMANA, CHE SI CONFRONTERÀ CON DUE COLLEGHE, PEPERITA E SHE WULWA. UNA SARÀ RIMPROVERATA, CON L'ALTRA SI DOVRÀ SCUSARE. IN MEZZO

Anna Cappello per https://www.nonegrindr.it

Ho qualcosa da dirti, il nuovo programma in onda tutti i giorni alle 17:30 su Tv8 con la conduzione di Enrica Bonaccorti, ha dato finora spazio alle più disparate storie con un’attenzione particolari alle tematiche LGBT+. Come non ricordare la commovente proposta di matrimonio di Enzo a Davide, di cui vi abbiamo parlato qualche settimana fa.

Domani sarà la volta di alcune drag queen ed in particolare di La Wanda Gastrica che chiederà aiuto alla conduttrice per incontrare altre due drag, ovvero Peperita e She Wulwa, che vorrà rispettivamente rimproverare e chiedere scusa.

ho qualcosa da dirti 5

La Wanda, con la sua proverbiale acidità da cui deriva appunto il suo nome completo da drag, accoglierà le sue colleghe con delle battutine al vetriolo, come ad esempio «spero che la tv non ti ingrassi ulteriormente», e farà apprezzamenti velati al cameriere dicendo «se passi più tardi ho qualcosa da dire anche a te».

Per sapere cosa si diranno non possiamo far altro che aspettare, ma già dall’ anteprima rilasciata dal programma sulla sua pagina Facebook possiamo dedurre che sarà una puntata esilarante.

ho qualcosa da dirti 4 ho qualcosa da dirti 3

ho qualcosa da dirti 1 ho qualcosa da dirti 2