Marco Giusti per Dagospia

MEN IN BLACK INTERNATIONAL

É un'estate disastrosa per il grande cinema americano. Fallisce anche il nuovo sequel di Men in Black, Men in Black International (certo... la fantasia...) con il bisteccone Chris Hemsworth e Tessa Thompson, 110 milioni di budget, che vince al suo esordio in America, 28 milioni di dollari, ma va ben al di sotto dei 50 milioni previsti. Floppa anche in Cina, dove ne fa solo 26. Il totale globale è quindi di 102, ben al di sotto delle aspettative.

PETS 2

Al punto che Pets2, non un capolavoro, se la cava egregiamente con un secondo posto americano, 23 milioni di dollari con totale di 92 e un globale di 154, e primo da noi con 651 mila euro. Insomma, i cani, gatti e coniglietti pelosi gliele suonano a Men in Black e X Men vari. Era prevedibile. X Men Dark Phoenix è quarto in America con 9 milioni di dollari un totale di 51 milioni e un globale, modesto, di 204 milioni. Floppa pesantemente anche in Cina, dove è crollato dai 33 milioni della prima settimana ai 3,3 di questa. Da noi è secondo con 507 mila euro battendo di un soffio il più potente Aladdin, 504 mila. Aladdin in America è terzo con 16 milioni un totale di 263 e un globalone di 724.

PETS 2

Disastro anche per il nuovo Shaft con Samuel L. Jackson, che fa il suo esordio in America con 8,3 milioni di dollari e quasi tremila sale. Non male invece gli zombi intellettuali di I morti non muoiono di Jim Jarmusch, 2,3 milioni in America con 613 sale. Il massimo incasso di sempre per un film di Jarmusch. Da noi ha fatto 229 mila euro, quinto posto dietro Il traditore di Marco Bellocchio, 245 mila euro per un totale di quasi 4 milioni. Il grande salto di Giorgio Tirabassi al suo esordio incassa invece 148 mila euro. È giugno e fa caldo, però...

