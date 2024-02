L'ULTIMA TENTAZIONE DI MARTIN SCORSESE: LA LASAGNA! - ALLA BERLINALE, IL MITOLOGICO REGISTA RICEVE L'ORSO D'ORO ALLA CARRIERA E SI RACCONTA, DALL'INFANZIA ALLA VECCHIAIA: "LA LASAGNA DI MIA MADRE ERA STREPITOSA. PER FORTUNA MIA FIGLIA HA IL SUO STESSO TALENTO IN CUCINA"- "CON IL TEMPO HO IMPARATO A LIBERARMI DEL PESO DELLE ASPETTATIVE, DEL MIO ESSERE FAMOSO. DICO SPESSO CHE MORIRÒ, MA È UNA VERITÀ OGGETTIVA, NON UN'AFFERMAZIONE PESSIMISTA. QUELLO CHE CONTA È..."

martin scorsese orso d'oro alla carriera

Estratto dell'articolo di Fulvia Caprara per "la Stampa"

«Il mio piatto preferito? La lasagna. Sì, lo so, la lasagna è sempre buonissima, ma quella di mia madre era strepitosa. Mia figlia Cathy porta il nome di mia mamma e ha il suo stesso talento in cucina, cosa che mi rende felice». Martin Scorsese […] ha ricevuto ieri, durante la 74esima edizione della Berlinale, l'Orso d'oro alla carriera: «Come definirei me stesso? Direi un mistero».

Come vive la consapevolezza di essere uno degli autori più venerati del globo?

«Quando ero più giovane mi faceva un certo effetto, lo ammetto, avevo le mie ambizioni, e certamente non le ho perse. Però, con il tempo, ho imparato a liberarmi del peso delle aspettative, del modo in cui venivo percepito, del mio essere famoso. E' successo anche di recente, quando ho girato "The Irishman", ho capito che il problema più grande era proprio la mia presenza, e che l'importante è, invece, sentirmi sempre libero di ricominciare daccapo e capire chi voglio essere veramente».

martin scorsese

Parla spesso del suo essere avanti con gli anni, come vive il passare del tempo?

«Più che altro parlo del concetto dell'immanenza, dico spesso che morirò, ma è una verità oggettiva, non un'affermazione pessimista. Certo, mi intristisce l'idea della brevità della vita, ma non siamo costretti a pensarci sempre. Quello che conta è usare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione, comunicando, attraverso l'arte».

MARTIN SCORSESE

[...]

Non ha mai trascurato il suo interesse per la conservazione delle opere cinematografiche del passato. Perché è così importante preservarle?

«Sulle prime io e i miei compagni di lavoro cercavamo le pellicole con cui siamo cresciuti, quelle cui facevamo continuamente riferimento durante le nostre conversazioni di ragazzi e poi di adulti. E' molto interessante vedere come cambiano gli effetti che un film può avere sulle persone nelle varie stagioni della vita. I contenuti da assorbire mutano, sarà sempre una scoperta vedere e rivedere un film. Almeno per me è stato così. […]».

leonardo dicaprio martin scorsese robert de niro

Le nuove tecnologie stanno influenzando il cinema, il modo di farlo e di vederlo. Che cosa ne pensa?

«Le voci individuali possono esprimersi in tanti modi, anche con Tik Tok, ma non vorrei che la tecnologia finisse per spaventarci, dobbiamo essere noi a usarla, indirizzandola per il verso giusto, rendendola utile al progetto che abbiamo in mente». […]

