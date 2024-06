FEDEZ E FABIO MARIA DAMATO OUT: MISSIONE COMPIUTA PER MARINA DI GUARDO!

marina di guardo con chiara ferragni

DAGOREPORT

Nel nome della madre. Con l’uscita di Fabio Maria Damato, Marina di Guardo ha compiuto la propria missione.

Dal 18 dicembre, giorno in cui, da Atreju, la presidente Meloni ha fatto esplodere la crisi di Chiara Ferragni, la mamma dell’influencer ha ripetuto a chiunque incontrasse il suo mantra: è tutta colpa di Fabio e di Federico (Fedez).

Aggiungendo, non senza qualche imbarazzo degli astanti, che Chiara avrebbe subito dovuto divorziare.

A 6 mesi da quella data, Marina ha ottenuto il proprio risultato: i Ferragnez non esistono più e lei è subentrata a Damato e alla figlia al vertice di Fenice e TBS, le società di famiglia.

ferragni fabio maria damato

Una famiglia matriarcale quella dei Ferragni: il papà dentista sembra essere stato cancellato come succedeva ai dissidenti nell’Unione sovietica.

Non c’è nelle foto, non esiste, non se ne parla mai.

È solo Marina con le figlie. Marina accompagna Chiara a tutte le riunioni, Marina è in bella mostra insieme alle figlie alla trasmissione di Fabio Fazio, Marina ha di fatto ripreso possesso della vita della figlia, spodestando l’odiato Fedez che la teneva ai margini, cosa che il rapper ha di recente confessato in un’intervista.

marina di guardo con le figlie valentina chiara e francesca ferragni

D’altronde Chiara ha dato da vivere e celebrità a tutti. Che cosa sarebbero Marina, improvvisata scrittrice, o le sorelle influencer di second’ordine senza Chiara? Di che cose vivrebbero?

E si possono permettere che la figlia e sorella da ormai non più 30 milioni di followers cada nel dimenticatoio? Ed ecco così che Marina, da mamma tigre qual è, si è messa in prima persona per lottare. La domanda è se lo stia facendo per la figlia o per se stessa…

