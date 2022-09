ACCOCCOLATI AD ASCOLTARE CLAUDIO - DOPO LE CRITICHE DI "STRISCIA", “IL FATTO” SPIEGA PERCHE’ IL PREMIO TENCO A BAGLIONI E’ MERITATO: “HA AFFERMATO LA SUA POETICA ORIGINALE E CONTROCORRENTE NEGLI ANNI DELL’IMPEGNO QUANDO ERA IMPOSSIBILE SVINCOLARSI DA UN TACITO OBBLIGO ALLA POLITICA STRIMPELLATA IN GIRO DI DO” - "I CRITICI IRRIDENTI SI RASSEGNINO: SE MAI SI DECIDERÀ DI DARE IL NOBEL A BAGLIONI (DOPO BOB DYLAN), NOI SAREMO QUI A SPIEGARE PERCHÉ CIÒ È PERFETTAMENTE GIUSTO…" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Daniela Ranieri per il Fatto Quotidiano

Alla notizia che Claudio Baglioni ha vinto il Premio Tenco 2022, qualcuno ha ironizzato sul "passerotto" e la "maglietta fina" e proposto beffardamente il Nobel, dimostrando con ciò di scrivere (su quotidiani nazionali, non su Twitter) di materie che non padroneggia, e di avere del "cantautorato alto" un'idea piccolo-borghese (la canzone d'autore dev' essere esclusiva, non popolare, "impegnata", cioè contenere tutti i rassicuranti stilemi dei rivoluzionari addomesticati).

Baglioni ha affermato la sua poetica totalmente originale in un momento in cui era quasi impossibile svincolarsi da un tacito obbligo alla politica strimpellata in giro di Do, pena la consegna alla lista dei nemici del popolo, concentrati sull'amore come dimensione dell'evasione individualista e del disimpegno, e ha portato avanti per 50 anni un'inesausta ricerca al cuore dell'autenticità artistica.

Alle sue opere è riuscita quella strana alchimia delle creazioni di eccezionale ispirazione sorgiva (le arie di Mozart fischiettate dai fornai): quelle più mature sono "arrivate" al pubblico esattamente come quelle apparentemente più semplici, mentre le giurie seriose, ciarliere e insipienti, alzavano il sopracciglio.

Lode alla giuria del Tenco, dunque. I critici irridenti si rassegnino: se mai si deciderà di dare il Nobel a Baglioni (dopo Bob Dylan), noi saremo qui a spiegare perché ciò è perfettamente giusto.

