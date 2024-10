ACHILLE COSTACURTA RACCONTA LA SUA DIPENDENZA (DAI SOCIAL) - ANNA KALINSKAYA IN LACRIME MA SINNER NON C’ENTRA –

Ivan Rota per Dagospia

achille costacurta

Melissa Satta: "Vorrei rimanere chiusa in ascensore con Carlo Ancelotti, è il mio idolo, vorrei chiedergli un sacco di cose. Gli chiederei come fa a vincere così tanto", ha confidato a 7 piani, il nuovo format di interviste di Cristina Parodi. L'altro grande sogno della scio’-girl è quello di avere un secondo figlio dopo Maddox.

anna kalinskaya

Anna Kalinskaya, numero 12 della classifica Wta nonché fidanzata di Sinner, in lacrime. Ma il campione azzurra non c’entra. La russa, infatti, è stata eliminata ai quarti di finale del torneo di Ningbo dopo oltre due ore e mezza di gioco per mano della ceca Muchova.

A bordo campo, durante una pausa, Anna è esplosa quasi in lacrime. Intanto, lei ha smentito i rumors sul possibile matrimonio con Jannik Sinner: "È stata una novità anche per me, a dire il vero (ride). No, non ho chiesto nulla e non è successo nulla. Tutte notizie false”.

melissa satta 59

È proprio ieri è stata ospite del programma la mitica signora Longari, concorrente di Rischiatutto, alla quale Mike Bongiorno avrebbe detto la storica frase: “Ahi ahi signora Longari, mi è caduta sull’uccello!“ A La Volta Buona, la signora, vedendo un video di Valeria Marini con Mike, ha detto: “Era una bella donna, adesso sembra la strega di Biancaneve“. Caterina Balivo, non ci credeva: “Siamo in diretta signora Longari, siamo tornati in diretta! Lo dico per lei perché se no sembrava poco carino verso un’altra donna!“. La Longari, ridendo, ha risposto: “stavo spettegolando“.

Sono diventati amici al Festival di Sanremo: ora Eros Ramazzotti, single da poco, é volato da Ultimo a New York dove la fidanzata Jacqueline Luna Di Stafano, figlia di Heater Parisi, vuole dare alla luce il loro figlio. In vista un progetto tra i due cantanti. A New York anche gli ormai inseparabili Francesco Renga e Nek a con le rispettive compagne Patrizia Vacondio e Diana Poloni.

shaila gatta

E, a proposito di Eros Ramazzotti, gli è anche stato attribuito un flirt con una concorrente di Tale e Quale Show: si tratta di Amelia Villano, è una speaker di Radio Zeta. Inoltre, è spesso coinvolta in eventi e backstage per RTL 102.5. Non perdetevi le sue imitazioni di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni.

Tale e Quale Show raggiunge puntata dopo puntata picchi di trash esilarante: ieri sera Roberto Ciufoli che imita Achille Lauro in tutina aderente è già un cult del disgusto. E che dire di Carmen Di Pietro che imita Alan Sorrenti?

Achille Costacurta al settimanale DiPiù ha rivelato: “Per me i social network sono stati come un gioco d’azzardo. Una vera e proprio dipendenza... Trascorrevo le mie giornate a letto, con il telefonino in mano, a navigare sui profili altrui per vedere quello che facevano. A volte per imitarli e per fare meglio di loro. Sempre. È stato un periodo durissimo, che ho affrontato e superato anche grazie all’aiuto dei miei genitori…”

ultimo jacqueline eros ramazzotti

Shaila Gatta a 361 Lounge condotto da Grazia dava del ‘moscio’ a Mirko Brunetti perché non aveva limonato con Perla al Grande Fratello: “Non lo capisco proprio, serve più passione. Io sono di Secondigliano sono una ragazza verace e napoletana. Ma dico io… ma tu mi devi incastrare al muro e mi devi limonare come una pazza”. Ora deve aver cambiato idea: “Non voglio affrettare le cose. No, a Javier non ho permesso di “accarezzarmi”. Amanda Lecciso l’ ha sgamata e ha detto alla “gatta morta”: “penso che tu non sia davvero interessata a Javier”.

shaila gatta 33

Selvaggia Lucarelli ha ricordato: “I giornalisti quando la ristoratrice si è suicidata mi hanno attaccata perché avevo condiviso il post scritto da Lorenzo Biagiarelli (suo compagno). Io sapevo però che a livello lavorativo non mi sarebbe successo niente perché era un attacco che veniva dall’alto. Nel caso di Chiara Ferragni, invece, è stato il suo pubblico a ribellarsi. Purtroppo però il caso ha avuto un effetto irreversibile nei confronti di Lorenzo che è stato mandato via dalla Rai in quattro e quattr’otto. In Rai ci sono persone condannate che lavorano serenamente e lui, sull’onda di questa cosa, è stato mandato via e mai più rientrato dalla Clerici. Mai più…”

Dopo aver interpretato ruoli memorabili in tanti film, Valerio Mastandrea torna sul grande schermo, questa volta nel ruolo del celebre scrittore Italo Calvino nel documentario Italo Calvino nelle Città.

Gianluca Torre, l’amatissimo agente immobiliare di "Casa a prima vista" in un'intervista a Gente rompe il silenzio dopo i rumors sulla sua ventilata omosessualità. "Se sono gay? Molti me lo chiedono…La verità è che ho una fidanzata". Chiude: “La mia compagna è molto privata (?), non mi va di parlarne…”

amelia villano 1

Al Grande Fratello Jessica Morlacchi: "Mi servirebbe solo fare l'amore con Giglio, 20 minuti…”

gianluca torre