11 ott 2024 09:57

AGENZIA DI COLLOCAMENTO LILLI! - A "OTTO E MEZZO" LA GRUBER PROPONE A TRAVAGLIO DI INGAGGIARE FRANCO BERNABÈ COME EDITORIALISTA AL "FATTO QUOTIDIANO" - I DUE SE LA RIDONO E SI DICONO D'ACCORDO SUI PROBLEMI DEGLI ULTIMI 15 ANNI DELL'OCCIDENTE, FINO AL CULMINE: TRAVAGLIO SI LANCIA IN UN ELOGIO DEL TERMINE "IN TRAPPOLA" USATO DAL TOP MANAGER NEL SUO NUOVO LIBRO E RICORDA LE CONSEGUENZE DELLA DISTANZA TRA POPOLO E ÉLITE. COME SE BERNABÈ NON FOSSE MAI STATO AD DI ENI, TELECOM, PRESIDENTE ILVA E VICEPRESIDENTE DI ROTHSCHILD...