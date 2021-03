AJO, OJO E CAMPIDOGLIO – ROBERTO GUALTIERI È PRONTO A CANDIDARSI A ROMA, MA PER ORA DAL PARTITO DEMOCRATICO NESSUNO CONFERMA - LA RAGGI PERÒ NON MOLLA, E LO AMMETTE ANCHE LA GRANDE NEMICA ROBERTA LOMBARDI: “QUELLO CHE POSSIAMO DIRE È IN BOCCA AL LUPO, LA CAPITALE RIMANE FUORI DALL’ACCORDO PD-M5S” - CALENDA: “CI CONFRONTEREMO ALLE ELEZIONI”

1 – LA PRIMA GRANA PER LETTA SI CHIAMA CAMPIDOGLIO: GUALTIERI SARA' IL CANDIDATO SINDACO DEL PD MA RAGGI E CALENDA NON MOLLANO

ROBERTO GUALTIERI ENRICO LETTA

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/prima-grana-letta-si-chiama-campidoglio-gualtieri-sara-39-264044.htm

2– Roma: Gualtieri pronto a candidarsi sindaco

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito Democratico. Al momento i vertici romani del Pd avrebbero acquisito la sua disponibilità a correre per il Campidoglio. Ora l'ultima parola spetta al neo segretario Enrico Letta

LA PAGINA FACEBOOK PER LA CANDIDATURA DI ROBERTO GUALTIERI A ROMA

3 – Roma, Lombardi (M5S): Gualtieri si candida? In bocca al lupo

(LaPresse) - "Gualtieri disponibile a candidarsi come sindaco di Roma? La Capitale resta fuori dall`accordo Pd-M5S, siamo stati molto chiari quando in Regione Lazio si è iniziato a parlare di concretizzare, anche con l`ingresso in giunta, la collaborazione sui temi consolidata in tre anni di lavoro insieme". Così Roberta Lombardi, neo assessore alla Transizione ecologica e digitale della Regione Lazio (M5S), ospite di `In Vivavoce` su Rai Radio1. "L`ex ministro Gualtieri ha palesato la sua disponibilità, quello che possiamo dire è in bocca al lupo", aggiunge

raggi lombardi

4 – Roma: fonti Nazareno, su candidato nulla è deciso ++

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Sulla candidatura a sindaco di Roma "nulla è deciso, del resto il segretario non ha ancora avuto modo di aprire il dossier delle amministrative". E' quanto si apprende da fonti del Nazareno.

5 – Roma: Calenda, Gualtieri? Ci confronteremo alle elezioni

ENRICO LETTA ROBERTA LOMBARDI E VITO CRIMI

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - "Mi sono candidato il 12 ottobre. Ho ritenuto di avvertire l'allora segretario Zingaretti per cercare di tenere unito il centrosinistra. Per la stessa ragione abbiamo partecipato a un tavolo di coalizione sparito nel nulla. In questo lungo periodo ho lavorato sul programma. Abbiamo incontrato 500 associazioni di cittadini e analizzato i problemi di Roma quartiere per quartiere. Ora apprendiamo dai giornali, altro che tavoli e dialoghi, dell'imminente candidatura di Gualtieri. Appare evidente la scelta di rompere. Ci confronteremo alle elezioni". Lo dice il leader di Azione, Carlo Calenda.

virginia raggi roberta lombardi roberto gualtieri roberta lombardi virginia raggi virginia raggi roberta lombardi beppe grillo ROBERTO GUALTIERI PIER CARLO PADOAN