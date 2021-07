Alberto Dandolo per Oggi

ALESSIA MARCUZZI

Alessia Marcuzzi sogna di scrivere un programma tv

Alessia Marcuzzi dopo l' addio a Mediaset si sta dedicando alle sue attività imprenditoriali in attesa delle agognate vacanze. La conduttrice romana starebbe anche vagliando le numerose offerte televisive che le stanno giungendo da più fronti. Ma c'è chi giura che il grande desiderio di Alessia sia quello di scrivere un programma di suo pugno in cui poter finalmente esprimere tutta la sua creatività autoriale. A quando il nuovo format?

Che austerity al compleanno di Francesca Cipriani!

Nei giorni scorsi Francesca Cipriani ha festeggiato i suoi 37 anni al Fashion Café di Cologno Monzese . Al party di compleanno tanti amici e volti noti tra cui Vera Gemma e Lory Del Santo. Buffet minimal : poche e selezionate pietanze light, qualche bibita gasata, torta e brindisi d'ordinanza. I drink alcolici o altri extra? Tutto a pagamento (pare 10 euro a cocktail ndr) ! Si dice che gli invitati più "parsimoniosi" abbiano storto non poco i nasi.

francesca cipriani

Cristiano Malgioglio verso la giuria di Tale e quale show

Cristiano Malgioglio dopo anni trascorsi in Mediaset è pronto al gran rientro in Rai. Salvo imprevisti dell'ultima ora, il cantautore siciliano sarà uno dei nuovi giurati della prossima edizione di Tale e quale show, il fortunato e longevo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Il primo segnale di riavvicinamento tra Malgioglio e la rete ammiraglia del Servizio pubblico lo scorso maggio, quando fu chiamato a commentare in diretta assieme a Gabriele Corsi la serata finale dell' Eurovision Song Contest.

Bianca Atzei si dà alla ristorazione

Bianca Atzei sta vivendo un momento d’oro. Ha appena lanciato il suo nuovo singolo “Straniero” in cui collabora con Boss Doms e, giusto per non farsi mancare nulla, con il fidanzato l'ex Iena Stefano Corti si è lanciata in un una nuova avventura.Stanno infatti lanciando dei ristoranti a Milano dove si canta e si mangia. Meglio di così!

roberta capua

Roberta Capua vera regina dell'estate Rai. E il prossimo inverno...

Competente, rassicurante e garbata: finalmente l'estate della rete ammiraglia del Servizio pubblico ha deciso di affidare il suo programma di punta (Estate in diretta ndr) a una vera professionista: Roberta Capua.La conduttorice napoletana assieme all'ottimo Gianluca Semprini sta infatti dando nuova linfa allo spin off estivo di Vita in diretta. Il programma e i suoi padroni di casa piacciono non solo al pubblico ma anche agli addetti ai lavori. Tanto che ai piani alti di Viale Mazzini si sussurra che la brava Roberta il prossimo inverno potrebbe continuare a fare compagnia ai telespettatori di Rai 1. In quale contenitore ancora non è dato saperlo. Certo è che in molti il prossimo settembre la vorrebbero al timone di Uno Mattina!

Chi è quell'unico competente della giuria di Tale e quale show che è stato confermato anche per la prossima edizione? Ah, saperlo...

Si mormora che l'aitante attore prestato ai reality non riesca proprio ad accettare la fine della sua lunga relazione che si sussurra essere naufragata a causa di un terzo incomodo. Chi è?

alba parietti

Una storica Pupa nei giorni scorsi ha scoperto di essere stata truffata dal suo ex agente per una cifra pari a 135 mila euro. Di chi stiamo parlando?

Alba Parietti realizza un sogno... a meta'.

È un Alba Parietti raggiante quella che da qualche giorno è sbarcata ad Ibiza per trascorrere un breve periodo di vacanza in vista delle fatiche professionali che la attendono il prossimo autunno. La vulcanica neo sessantenne sarà infatti una delle concorrenti della prossima edizione di Tale e quale show, il longevo e fortunato programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Chi la conosce bene sostiene che Alba sia entusiasta di questo nuovo impegno anche se il suo sogno più grande e' in realtà quello di sedersi al prestigioso tavolo dei giurati. La sua partecipazione quest'anno sarebbe dunque solo il primo passo per realizzare un progetto assai più ambizioso: intrare in pianta stabile nel programma. Solo voci di corridoio? Ah, saperlo...

La talpa e il rebus Paola Perego

PAOLA PEREGO

Negli scorsi giorni Piersilvio Berlusconi ha ufficialmente annunciato il ritorno de La talpa a Mediaset. Il famoso format andrà in onda sulla rete ammiraglia del Biscione nel corso del 2022. Si sussurra che ai piani alti di Cologno Monzese si faccia al momento un solo nome per la conduzione ed è quello di Paola Perego, volto storico del reality game. Quest'ultima però ha già un impegno il prossimo autunno inverno: condurrà ogni domenica mattina assieme a Simona Ventura un nuovo programma su Rai 2. Ma c'è chi giura che Piersilvio, salvo imprevisti dell'ultima ora, abbia tutta l'intenzione di aspettarla!

maria monsè

Maria Monse' e consorte corteggiati dalla tv

Nei salotti romani in questi ultimi giorni non si parla d'altro: Maria Monse' e suo marito, l'imprenditore Salvatore Paravia, starebbero sul punto di firmare un contratto per partecipare in coppia ad un noto programma televisivo. Le biforcute lingue capitoline aggiungono anche che la prezzemolina tv e l'ex re delle ascensori abbiano in realtà l'esigenza di rimpolpare le loro finanze e tornare ai fasti di un tempo. Solo voci tendenziose messe in giro ad arte dai detrattori della coppia? Ah, saperlo...

I no di Paolo Bonolis

Cosa farà Paolo Bonolis nella prossima stagione? Il conduttore ha rinnovato con Mediaset il suo contratto e oltre al ritorno di Avanti un altro sta lavorando a un nuovo prime time. Nell'attesa ha rifiutato due programmi in questi mesi: Scherzi a parte poi finito a Papi e Star in the star che sarà condotto da Ilary Blasi che potrebbe veder slittare di qualche mese la messa in onda de l' Isola dei famosi di cui sarà al timone anche nella prossima edizione .

paolo bonolis

L'ex di Belen e Dayane Mello punta al Gf vip

Il cast della prossima edizione del Grande fratello vip non è ancora chiuso e continuano incessanti i provini anche in questi torridi giorni d'estate. Nelle scorse settimane è stato provinato anche l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, famoso (si fa per dire!) per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez. Ce la farà ad entrare nella casa più spiata d'Italia realizzando così il suo sogno di diventare una "celerità" del piccolo schermo? Ah, saperlo...

Il potente dirigente ha una venerazione professionale per il giovane e bravo conduttore. Pare che sia proprio un suo grande fan e che consideri il suo talento ancora poco sfruttato. Chi sono?

Si mormora che il noto giornalista non sarà più ospite fisso nel famoso programma condotto dal suo amico e collega.

Lei è una ex attrice prestata ai salotti tv lui un noto giornalista prestato alla conduzione. I due sono stati amanti per lungo tempo ma pare che ora la loro relazione sia alle battute finali.

