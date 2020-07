UN AMORE ANDATO DI TRAVERSO - LA NUOVA FIAMMA DI TARA GABRIELETTO, DOPO LA FINE DEL MATRIMONIO CON CRISTIAN GALELLA? MARIO TRAVERSO, UN BEL 32ENNE DI ORIGINE CILENA. POCO DOPO AVERLO CONOSCIUTO, LA COPPIA NATA A ''UOMINI E DONNE'' E SOPRAVVISSUTA A ''TEMPTATION ISLAND'' È SCOPPIATA UFFICIALMENTE: ''SIAMO DUE SINGLE CHE POSSONO ANDARE AVANTI CON LA LORO VITA''

Gabriella Sassone per Dagospia

Due indizi cominciano a fare una prova. Prima il video di un fan finito sul sito “VeryInutilPeople” e rilanciato subito da “Isa e Chia” che la ritrae mentre entra in un ristorante con un ragazzo moro, poi la foto dello stesso ragazzo con cui era stata filmata postata da lei il 28 giugno nelle sue Stories accanto ad una bionda amica. Insomma, potrebbe esserci un nuovo amore nella vita della bella Tara Gabrielletto. O un nuovo amico che le sta comunque facendo tornare il buonumore e il sorriso. Che lei e Cristian Galella, coppia cazzuta sopravvissuta a tutti i reality-strazio, nata a “Uomini e Donne” nel 2012, passata per “Temptation Island” e poi consacrata da un matrimonio mediatico nel 2016, si siano appena lasciati lo sanno tutti ormai.

Tutti i siti di spetteguless ne hanno parlato. Tra scazzi, liti e riappacificazioni, hanno retto quasi 4 anni (più 4 di fidanzamento), poi le prime lamentele di lei su Instagram e infine l’annuncio che conferma la rottura di lui: “Io e Tara abbiamo deciso di separarci. Ognuno prende la propria strada ma non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione. Non vedrete mai interviste, nessun tipo di cosa inerente al nostro rapporto perché i motivi della nostra separazione sono nostri e solo noi li sappiamo. E li vogliamo mantenere tali".

Per poi aggiungere: “Da questo momento, e già da un po', siamo due single che possono andare avanti con la loro vita, frequentarsi con chi vogliamo e fare scelte senza dover spiegare. Diffido chiunque a mettere becco in questa situazione”. Fatto sta che Tara ha fatto le valigie, ha lasciato la loro casa all’Eur e se ne è tornata nella sua Vicenza. Qui pare abbia ricominciato a vivere. Tanto da affermare sempre nelle Stories: “Io so solo che sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada… Sono rientrata”.

Forse il suo ritrovato benessere è merito del ragazzo con cui si sta accompagnando. Sì, proprio quello del video girato probabilmente da un fan e poi immortalato da lei in foto. Dagospia è in grado di dare un nome a questo misterioso boy che dicono abbia fatto tornare il sorriso a Tara. Trattasi di Mario Traverso, un 32enne di origine cilena che ha dei ristoranti Poke Sun-Rice a Vicenza e dintorni.

Lui e Tara si sono conosciuti intorno al 14 giugno scorso. E alla fine di giugno è arrivata la parola the end al matrimonio con Galella. Solo un caso? In genere dietro la fine di una unione, consacrata o meno sull’altare, c’è quasi sempre un terzo incomodo. Non sappiamo ancora se con Traverso c’è del tenero o solo una bella amicizia, l’importante è che Tara stia ritrovando pian piano la serenità. Come reagirà Cristian? Ah, saperlo!

