E ANCHE QUEST’ISOLA CE LA SIAMO TOLTA DALLE PALLE! AWED È IL VINCITORE DELLA QUINDICESIMA EDIZIONE DELL’“ISOLA DEI FAMOSI”: GRAZIE A FURBATE E PARACULATE L’INFLUENCER 24ENNE HA SOFFIATO LA VITTORIA ALLA TRUCIDISSIMA VALENTINA PERSIA CHE VIENE RELEGATA DAL TELEVOTO AL SECONDO POSTO – AWED SI METTE IN TASCA UN MONTEPREMI DI 100MILA EURO, METÀ DEI QUALI DA DEVOLVERE IN BENEFICENZA… - VIDEO

Il pubblico che ha il potere assoluto ha deciso che il naufrago che vince l'#Isola dei Famosi 2021 è AWED! ? pic.twitter.com/p9QB003ZGp — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) June 7, 2021

Roberto Mallò per "www.davidemaggio.it"

La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi ha il suo vincitore. Si tratta di Simone Paciello, in arte Awed. Nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, per la prima volta in diretta dall’Honduras per la finale, il giovane influencer è riuscito infatti a battere nel televoto finale, con il 61% dei voti a suo favore, la seconda classificata Valentina Persia e si è portato a casa il montepremi finale di 100.000 euro (metà da devolvere in beneficenza).

Per quanto riguarda gli altri finalisti, il gradino più basso del podio è stato occupato da Andrea Cerioli, scartato dal 67% del pubblico che gli ha preferito Awed. Comunque sia, l’ex tronista si è potuto consolare riabbracciando in playa la compagna Arianna Cirrincione.

Dopo l’incontro a sorpresa con la fidanzata Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser ha dovuto lasciare l’Honduras, piazzandosi al quarto posto, col 52% nello scontro con Valentina Persia. Quinto posto per l’imboscadissima Beatrice Marchetti, eliminata con il 54% dei voti in un televoto, determinato da una prova, con Ignazio Moser. Il primo ad abbandonare la gara, infine, è stato l’ex pupo Matteo Diamante, uscito perdente dallo nomination settimanale con Awed con il 73% dei voti in negativo.

