Estratto dell’articolo di Andrea Alemanno* per il “Corriere della Sera”

*Manager Ipsos

[…] Il Festival di Sanremo nel 2024 ha deciso di fare a meno della giuria demoscopica, per affidarsi al sempiterno televoto, alla giuria delle radio, ed alla giuria dei giornalisti. Non ci interessa indagare sulle ragioni, bensì riflettere su cosa voglia dire «giuria demoscopica», e chiedersi quale contributo originale possa portare.

Per verificare direttamente i gusti del pubblico che segue la manifestazione c’è il televoto, questo enorme sondaggio sui gusti del pubblico, che vota in diretta. Non dobbiamo però pensare che sia un vero voto popolare perché — poco o tanto — votare costa e serve un minimo di attivismo e dimestichezza per farlo. […] premia i cantanti più famosi […]

Cosa manca? Manca il giudizio della maggioranza tranquilla, che si gode lo spettacolo del festival senza avere necessariamente un giudizio pre-costituito, […]Quelle persone che poi «fanno il mercato», comprando musica o fruendo di concerti e festival. […]

L’esperienza di Ipsos ha portato a selezionare un panel di fruitori del Festival di Sanremo contattati prima della manifestazione in modo da ascoltare con attenzione tutte le esibizioni dei primi 3 giorni, per esprimere un giudizio motivato sui brani e le esibizioni prima di essere influenzati dalle cover e dalla classifica generale della quinta serata. Il tutto gestito da Ipsos nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato dei giurati a garanzia della neutralità del voto.

[…] Una graduatoria complessiva che ha visto premiare «Pazza» di Loredana Bertè seguita da «Sinceramente» di Annalisa e da «La Noia» di Angelina Mangoo seguite — tra i primi 10 — da Mahmood, Diodato, e più distaccati Ghali, Mannoia, Emma, Irama, D’Amico.

La graduatoria che ne esce risulta non del tutto lontana da quella che abbiamo visto nelle prime serate, specie nel voto dei giornalisti: le prime 3 posizioni sono simili, con un’inversione di Annalisa su Angelina e di Mahmood su Diodato. Rispetto al voto congiunto di radio e televoto, che rappresenta come abbiamo visto i più «attivisti», non rientrano tra i primi 10 del giudizio popolare: Geolier (in posizione 20), Amoroso (18), il Tre (20), Mr. Rain (22).

Inoltre Geolier e Irama nella 2ª serata scavalcano Annalisa, Bertè, Mahmood, a differenza di quanto accade nel voto popolare. E usare una votazione popolare ci permette anche di comprendere il gradimento delle canzoni presso i diversi pubblici che seguono le serate sanremesi. Loredana Bertè domina sia tra gli uomini sia tra le donne; le donne indicano al secondo posto Mahmood e al terzo Diodato, a differenza degli uomini che li piazzano quarti e quinti. […]

