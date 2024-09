ARMANI-COMIO! LA FESTA DI ARMANI ALL'ARSENALE DI VENEZIA NON HA DELUSO LE ASPETTATIVE: UN GRANDE FIGODROMO CON CATE BLANCHETT, LA TETTONICA SYDNEY SWEENEY E LA BONISSIMA VICTORIA DE ANGELIS AL DJ SET – AVVISTATI ANCHE PAOLA EGONU CON IL FIDANZATO LEONARDO PULITI E TAMBERI IN COMPAGNIA DEI SUOI CALCOLI - LE SIGNORE PRESENTI ALLA MOSTRA NON SI SONO ANCORA RIPRESE DALL’ AVER VISTO “BABY GIRL” DOVE NICOLE KIDMAN, OLTRE A FARE SESSO, LECCA IL LATTE DAL PAVIMENTO – IL DOWNGRADING DELLE FERRAGNI: AL LIDO CHIARA NON C’E’, ARRIVA LA SORELLA VALENTINA. MA l'ABITO RIVEDIBILE – VIDEO

Ivan Rota per Dagospia

Armani-comio! Tra i party più attesi della Festa del cinema, la festa di Armani all'Arsenale di Venezia non ha deluso le aspettative. Grande zuppa con Cate Blanchett, la tettonica Sydney Sweeney, Zan Efron, Richard Gere in versione silver fox, Aaron Taylor-Johnson. Tra gli ospiti Paola Egonu con il fidanzato Leonardo Puliti, Tamberi in compagnia dei suoi calcoli e la bonissima Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, che si è cimentata nel Dj set scatenando il pubblico con la musica house

Prima era il turno di Pierfrancesco Favino, ora è quello di Alessandro Borghi. Puó esserci un film italiano senza di lui? No. Alessandro Borghi è il protagonista del primo film italiano in Concorso, Campo di Battaglia di Gianni Amelio, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. "Nel mio personaggio c'è la relatività del giusto e dello sbagliato”, filosofeggia.

Chiara Ferragni, ancora “radioattiva” causa “pandoro Gate”, ha saltato il Lido, ma è arrivata la sorella Valentina a rappresentare la famiglia: critiche a tutto spiano all’abito, uno dei più brutti visti sul red carpet, all’ acconciatura e addirittura sul perché fosse lì. Lei ha risposto di esserci in qualità di ambasciatrice di una casa di moda.

Le signore presenti alla Mostra non si sono ancora riprese dall’ aver visto Baby Girl dove Nicole Kidman, oltre a fare sesso, lecca il latte dal pavimento in una scena penosa.

In cielo per Nicole Kidman sventolavano locandine di “Moulin Rouge!”, il musical di Baz Luhrmann che ha appassionato un’intera generazione: i più fortunati si sono fatti una foto con lei, vedi la socialite Laura Morino. “Eyes Wide Shut”, invece, rimane ignorato. Tra i fan si vocifera che Kidman non lo ami particolarmente, chissà se per quelle sedute Stanley Kubrick la sottopose con l’ex-marito Tom Cruise per lavorare sul personaggio di Alice.

Brad Pitt alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 è arrivato insieme alla fidanzata, Ines de Ramon. Una cosa per niente scontata per i due innamorati che hanno iniziato a frequentarsi verso la fine del 2022: ma che non hanno ancora fatto insieme nemmeno un red carpet, nonostante i tanti film che ha presentato l'ex marito di Angelina Jolie. Questo sarà il primo. In pratica, l’ufficializzazione della coppia.

Alla Mostra del Cinema di Venezia é stato presentato il docufilm Figli del Femminicidi. La giornalista Francesca Carollo e l’artista Jo Squillo, rispettivamente Presidente e Fondatrice di Wall of Dolls Onlus, hanno incontrati alcuni di questi orfani presso la sede di Wall of Dolls, raccontando le loro storie.

Bambini o ragazzi che oltre al trauma della perdita della madre – troppo spesso uccisa per mano del padre- devono convivere con questa doppia tragedia e sopravvivere alle difficoltà quotidiane, cercando di ridare un senso alle loro vite.

Richard Gere compie 75 anni. Il celebre attore, attivista e sex-symbol degli anni '80 e '90 festeggia il suo compleanno al Lido dove, domani, verrà premiato con l'Inspiration Award durante il gala di amfAR, per la raccolta dei fondi per la ricerca contro l'Aids. Pochi sanno che l’attore suona la chitarra, il basso, la tromba e il pianoforte: ha persino composto il pezzo in Pretty Woman.

