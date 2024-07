È ARRIVATO IL GIOCO PIÙ INUTILE DELLA STORIA E OVVIAMENTE È GIÀ UN SUCCESSO – SI CHIAMA “ONE MILLION CHECKBOXES” E L’OBIETTIVO È, COME DICE IL NOME, SPUNTARE UN MIILIONE DI CASELLE INSIEME AGLI ALTRI UTENTI CONNESSI – SPERNACCHIATO COME “UNA COLOSSALE PERDITA DI TEMPO”, HA GIÀ RAGGIUNTO PIÙ DI MEZZO MILIONE DI GIOCATORI. ED È ANCHE UNO SPECCHIO DELLA SOCIETÀ: DI FRONTE ALL’OBIETTIVO COMUNE (ALLEARSI PER FARE “CHECK” SU TUTTE LE CASELLE), C’È SEMPRE QUALCHE STRONZO CHE TOGLIE LA SPUNTA...

Estratto da www.rivistastudio.com

ONE MILLION CHECKBOXES

Da quando sono finiti i quindici minuti di celebrità di Wordle – in realtà non sono finiti, Wordle è diventato uno dei giochi più amati dagli abbonati del New York Times – internet è alla ricerca del prossimo gioco ossessione.

In questi giorni ce n’è uno che sta facendo appassionare migliaia di persone (sono già apparsi thread dedicati su Reddit e Hacker News): si chiama One Million Checkboxes ed è esattamente quello che il nome suggerisce, cioè un gioco il cui fine è spuntare un milione di caselle. C

ome lo definisce giustamente Gizmodo, è un gioco che si potrebbe definire «una colossale perdita di tempo» (e lo è) ma ci sono due dettagli che ne stanno favorendo il successo: non ci si gioca da soli ma in contemporanea con molti altri giocatori e la spunta alle caselle non si può solo mettere ma anche togliere. Avrete capito: spuntare un milione di caselle è praticamente impossibile, perché ci sarà sempre un giocatore, o più di un giocatore, che toglie le spunte che un altro ha messo.

EIEIO GAMES

Cosa succederebbe se un giocatore riuscire a compiere questa missione impossibile? Al momento non lo sa nessuno, ma siamo certi che se un ragazzino è riuscito a “finire” Tetris, altro traguardo videoludico che sembrava irraggiungibile, prima o poi anche questo mistero sarà svelato.

Quello che sappiamo già è che il gioco ha scatenato una guerra tra le fazioni ribattezzate dei checkers e degli uncheckers, tra quelli che spunta la mettono e quelli che invece la tolgono.

Nolen Royalty, creatore del gioco, ha detto che il gioco ha già registrato un picco di 500 mila utenti contemporaneamente coinvolti. One Million Checkboxes si può giocare su eieio games, sito creato proprio da Royalty, che di mestiere fa il software engineer e lo sviluppatore di videogiochi.

[…] Altri giochi che si trovano su eieio games: telEyegraph, che permette, attraverso la webcam del pc, di trasformare il battito delle proprie palpebre in alfabeto Morse; Stranger Video, nel quale la webcam viene usata per fissare un estraneo – consenziente – per tutto il tempo che si desidera; o, ancora, Talk Paper Scissors, nel quale si gioca a Sasso Carta Forbice al telefono con un altro giocatore il cui numero viene fornito dal gioco stesso. […]